Güney Kore ve Moğolistan dışişleri bakanları Seul'de CEPA'yı ve kritik mineralleri görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güney Kore ve Moğolistan dışişleri bakanları Seul'de kritik mineraller, ticaret ve teknoloji işbirliğini görüştü. Güney Kore Bakanı Cho, CEPA için çabaların hızlandırılmasını isterken, Battsetseg son 10 yılda ülkesinden Güney Kore'yi ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.
Güney Kore ve Moğolistan, kritik mineraller, ticaret ve teknoloji alanlarında ikili işbirliğini ele aldı.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Moğolistan Dışişleri Bakanı Batmunkh Battsetseg ile başkent Seul'de bir araya geldi.
Görüşmede kritik mineraller, ticaret ve teknoloji alanlarında ikili işbirliği ele alındı.
Bakan Cho görüşmede, "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA)" imzalanmasına yönelik ortak çabaların hızlandırılması çağrısında bulunarak, bu durumun ikili ticaret ve yatırımların genişletilmesi için bir temel oluşturacağını belirtti.
Battsetseg söz konusu ziyaretle, son 10 yılda ülkesinden Güney Kore'yi ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.