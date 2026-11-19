Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için ülkesini ziyaret eden Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi görüşmede iki ülkenin, Çin-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin ikinci aşamasını tamamladığını belirterek, bu kurumsal düzenlemeyi en iyi şekilde kullanarak makroekonomik politika koordinasyonunu güçlendirmesi ve yapay zeka gibi yükselen endüstriler için işbirliğine dayalı bir ekosistem oluşturmaları gerektiğini ifade etti.

İki ülkenin çok taraflı koordinasyonu geliştirmesi, gerçek çok taraflılığı birlikte savunması gerektiğini vurgulayan Şi, Asya-Pasifik topluluğu ve Asya-Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi'nin inşasını ilerletme, bölgesel barışa ve kalkınmaya daha fazla katkı sağlama ve sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı işleyişini sürdürme çağrısında bulundu.

Kore Yarımadası'nda barış için birlikte çalışma çağrısı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee de Çin ile üst düzey ilişkileri sürdürmeyi, ticaret, yatırımlar, sanayi ve tedarik zincirleri konularında işbirliğini güçlendirmeyi, Güney Kore-Çin stratejik ortaklığını daha olgun hale getirmeyi istediklerini kaydetti.

Seul tarafından yapılan açıklamaya göre Lee, görüşmede Çin'e Kore Yarımadası'nda barışın sağlanması için birlikte çalışma çağrısında bulundu.

Barışın sağlanmasının her iki ülkenin de çıkarına olduğunu ifade eden Lee, "Güney Kore ile Çin'in stratejik ortaklığının olgunlaşabilmesi, her şeyden önce Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarın sağlanmasına bağlı." ifadesini kullandı.

33. APEC Zirvesi, 17-19 Kasım tarihlerinde Çin'in Guangdong eyaletinin Şıncın kentinde düzenleniyor.

Pasifik kuşağındaki 21 ekonominin oluşturduğu APEC, ilk liderler zirvesini 1993 yılında toplamıştı. Çin daha önce 2001'de Şanghay ve 2014'te Pekin'de düzenlenen zirvelere ev sahipliği yapmıştı.

Kaynak: AA