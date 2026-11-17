Güney Kore'de ağır suçlardan hüküm giymiş 11 genç, ülkenin en zor sınavı sayılan üniversite giriş sınavı Suneung'a cezaevinden giriyor. Gençler, Seul'ün güneybatısındaki Seul Güney Cezaevi'nin içinde kurulan Mandela Erkek Okulu'nda sınava hazırlanıyor, BBC'nin haberine göre.

Adalet Bakanlığının Mart 2023'te açtığı okul, cezası kesinleştiğinde 17 yaşında ya da daha küçük olan mahkûmlara denklik sınavlarına ve Suneung'a hazırlanma imkânı veriyor. Hazırlık sınıfında yaklaşık 30 mahkûm var; 11'i bu yıl sınava başvurdu. Cezaevi yetkilisi Jeong Yeo-gyeong, gençlerin hırsızlığın yanı sıra şiddet, yaralama, cinsel saldırı ve gasp gibi ağır suçlardan ceza aldığını söyledi.

SINAV GÜNÜ UÇAKLAR BİLE KALKMIYOR

Her kasım ayında yapılan Suneung, art arda oturumlarla sekiz saat sürüyor; adaylar Korece, matematik, İngilizce, sosyal bilimler ve fen alanlarında yaklaşık 200 soru yanıtlıyor. Sınav günü ülkede inşaatlar duruyor, uçaklar kalkmıyor, askeri eğitimler askıya alınıyor. 19 Kasım'daki sınava bu yıl 551 bin 864 kişi başvurdu.

"KENDİMİ YAKAMDAN TUTUP SARSARDIM"

İki aydır hazırlık sınıfında olan 17 yaşındaki bir mahkûm, suç işlemeden önce polis olmayı hayal ettiğini, şimdi sosyal hizmet okumak istediğini anlattı. Karar açıklandığında annesinin ağladığını gördüğünü söyleyen genç, "O dürtüyü kontrol edemediğim için çok utanıyorum. Eski halimle karşılaşsam yakamdan tutup sarsar, 'O dürtüyü kontrol et, her şey farklı olacak' derdim" dedi.

Genç mahkûmun günü 06.30'daki sayımla başlıyor; kahvaltıdan önce İngilizce kelime ezberliyor, 22.00'ye kadar ders çalışıyor. Tahliyesi 2028'de olduğu için bu yılki sınavı deneyim olarak görüyor. "Çıkınca eski çevremle bağımı kesip yeni bir hayat kurmam gerekiyor. Bunun tek yolu üniversite" diyor.

DERSLERİ ÖĞRETMEN GARDİYANLAR VERİYOR

Derslere, hepsi öğretmenlik belgesi olan yedi cezaevi görevlisi giriyor. Fen dersi veren Park Min-yong, öğrencilerin gözünün önünde bile kopya çektiğini, ancak bir şey için sabırla çalışma deneyiminin tahliyeden sonra işlerine yarayacağını söylüyor. Bakanlığa göre okulun bazı eski öğrencileri üniversiteye girmeyi başardı.

Uygulamayı eleştirenler de var: Suç işlememiş gençler üniversite için sert bir rekabete girerken devletin hükümlülere ayrı eğitim imkânı sunması tepki çekiyor. Bakanlık verilerine göre 2021'de tahliye edilen 20 yaş altı mahkûmların yüzde 35,5'i üç yıl içinde yeniden cezaevine girdi; bu oran genel ortalama olan yüzde 21,2'nin yaklaşık 1,7 katı.

Kaynak: BBC