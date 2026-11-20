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Güney Kore, 10 yıldır ilk kez bir kolera vakası bildirirken, yetkililer halka tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı, Chanwon kentinde kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuran bir kişinin kolera testinin pozitif sonuçlandığını bildirdi.

Söz konusu hastanın tedavi edilerek taburcu edildiğine işaret edilen açıklamada, bu kişinin 2016'dan bu yana ülkedeki ilk kolera vakası olduğu vurgulandı.

Yetkililer halka, tedbirli olmaları ve sadece güvenli suları kullanma çağrısında bulundu.

Kaynak: AA