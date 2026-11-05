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Güney Kore'de 37 finans şirketine yapılan siber saldırılarda 473 bin veri çalındı

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Güney Kore'de 37 finans şirketine yapılan siber saldırılarda 473 bin veri çalındı
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Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu, finans sektöründeki 37 şirkete 40 siber saldırı düzenlendiğini ve 473 bin kişisel verinin çalındığını açıkladı. Komisyon, yaklaşık 750 bin dolar fon kaybı bildirildiğini, bireysel kullanıcıların ise fon kaybına uğramadığını belirtti.

Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu, finans sektöründe faaliyet gösteren 37 şirkete 40 siber saldırı düzenlendiğini ve 473 bin kişisel veri kaydının çalındığını duyurarak, "Şu ana kadar toplamda yaklaşık 1 milyar won (yaklaşık 750 bin dolar) tutarında fon kaybı bildirilmiştir" dedi.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e yönelik siber saldırının yankıları sürerken, benzer bir gelişme Güney Kore'de yaşandı. Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu'ndan (FSC) yapılan yazılı açıklamada, 30 Eylül ile 3 Kasım tarihleri arasında finans sektöründe faaliyet gösteren 37 şirkete 40 siber saldırı düzenlendiği bildirildi. Bu saldırılar sonucunda 473 bin kişisel verinin yasa dışı şekilde ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Çalınan veriler ekseriyatla çalışan bilgilerini ve müşterilerin adları, kimlik numaraları ve hesap numaralarını kapsamaktadır. Şu ana kadar müşterilerin hesap şifrelerinin çalındığına dair herhangi bir vaka bildirilmemiştir" ifadelerine yer verildi.

"Bireysel kullanıcılar fon kaybına uğramadı"

Siber saldırılar sonucunda çalınan paranın küçük ölçekli bazı finans ve kripto varlık şirketlerinin yönetim hesaplarından çıktığı ve bireysel kullanıcıların herhangi bir fon kaybına uğramadığı kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar toplamda yaklaşık 1 milyar won (yaklaşık 750 bin dolar) tutarında fon kaybı bildirilmiştir" denildi.

FSC'nin Finansal Denetim Servisi (FSS) ile birlikte tüketicileri korumak için gereken tüm çabayı göstereceği ve etkilenen şirketleri titizlikle denetleyeceği vurgulandı.

"Güvenlik ihmallerine müsamaha gösterilmeyecek"

FSC Başkanı Lee Eog-weon, yapay zeka kaynaklı artan siber saldırı tehditlerine karşı alınacak önlemlerin masaya yatırıldığı bir toplantıda yaptığı açıklamada, güvenlik zafiyetine yol açabilecek ihmallere müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Lee, "Ciddi yönetim zaafları veya müdahale konusunda ihmaller söz konusu olduğunda CEO dahil şirketlerin yönetim kadrosunu ilgili yasa ve düzenlemeler uyarınca kesin şekilde sorumlu tutacağız" dedi.

Lee, yaşanan siber saldırıların güvenlik zafiyetlerini gidermek için önemli bir uyarı olarak değerlendirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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