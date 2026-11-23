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Güney Kore'de düzenlenen 2026 Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mahmut Bozteke, turnuvanın en iyi erkek sporcusu seçildi.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Muju kentindeki organizasyonda K44 erkekler 63 kilo finalinde İsrail'den Adnan Milad'ı yenerek altın madalya alan Mahmut Bozteke, en iyi erkek sporcu ödülünün sahibi oldu.

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda şampiyonluğa ulaşan ve sonuncusu 2026'da olmak üzere kariyerinde 5 Avrupa şampiyonluğu bulunan 29 yaşındaki Mahmut, dünya şampiyonalarında ilk altın madalyasını elde etti.

Mahmut Bozteke, "üçlemeyi" başaran ilk para tekvandocu oldu.

Kaynak: AA