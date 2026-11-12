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Tanrıkulu, Para Tekvando Milli Takımı'ndan Kore'de dünya şampiyonluğu bekliyor

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Tanrıkulu, Para Tekvando Milli Takımı'ndan Kore'de dünya şampiyonluğu bekliyor
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Federasyon Başkanı Bahri Tanrıkulu, Ankara'da kamp yapan Para Tekvando Milli Takımı'nı ziyaret etti. Tanrıkulu, Avrupa'da 14 madalya kazanan takımın 20-22 Kasım'da Güney Kore'nin Muju kentindeki Dünya Şampiyonası'na hazır olduğunu ve dünya şampiyonluğu beklediğini söyledi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Dünya Para Tekvando Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren milli takımın kampını ziyaret etti.

Ankara'daki Nur Tatar Spor Salonu'nda kamp yapan milli sporcularla bir araya gelen Tanrıkulu, 20-22 Kasım tarihlerinde Güney Kore'nin Muju kentinde düzenlenecek şampiyona öncesi takıma destek verdi.

Tanrıkulu; Ali Can Özcan, Mahmut Bozteke, Yusuf Yünaçtı, Emre Bulgur, Adem Arda Özkul, Nurcihan Ekinci Gül, Meryem Betül Çavdar, Gamze Özcan, Seçil Er, Fatma Nur Yoldaş, Sevim Nur Türkmen, Semra Çelik, Sabit Köse, Nisanur Yiğit, Fatih Gültekin ve Yaşar Sami Gökbaba'dan oluşan milli takıma başarılar diledi.

Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, bu yıl Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda 14 madalya kazanarak takım sıralamasının zirvesinde yer aldıklarını hatırlatarak "Avrupa şampiyonu takımıyla gidiyoruz. Takımımız hazır. Takım halinde dünya şampiyonluğu bekliyoruz. Takımımız sene başından beri yoğun bir şekilde kamplarda, antrenmanlarda. Gece gündüz sporcularımızla birebir ilgilenen antrenörlerimize, teknik sorumlumuza, teknik direktörlerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Sporcularımızla birebir ilgilendiler, performanslarını yukarıya çıkarttılar. İnşallah tekvandonun doğduğu yer olan Kore'de takım halinde dünya şampiyonluğu bekliyorum. Onlara güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadrodaki 8 sporcunun dünya şampiyonası sonrası Kazakistan'a gideceği bilgisini veren Tanrıkulu, "Dünya şampiyonasından 4 gün sonrasında da Kazakistan'da Grand Prix Finalleri'nde maçları var. Olimpiyat yolunda puan toplayacaklar. Hem dünya şampiyonasında aldıkları dereceler, hem Kazakistan'da aldıkları derecelerle 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları için ciddi puan toplamış olacaklar." diye konuştu.

Kaynak: AA
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