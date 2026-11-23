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SEUL, 23 Kasım (Xinhua) -- Güney Kore'nin ihracatı, yarı iletken talebindeki güçlü artışın etkisiyle kasım ayının ilk 20 gününde iki katın üzerinde yükseldi.

Güney Kore Gümrük İdaresi'nin pazartesi günü açıkladığı verilere göre 1-20 Kasım dönemindeki ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 101,5 artışla 77,40 milyar ABD dolarına ulaştı. İş günü başına ortalama günlük ihracat değeri ise yüzde 95,2 artarak 4,84 milyar dolara yükseldi.

Yapay zeka altyapısına yönelik küresel yatırımların artmasıyla yarı iletken ihracatı yüzde 294,4 yükselerek 38,47 milyar dolara ulaştı.

Katı hal sürücülerine (SSD) yönelik güçlü talebin etkisiyle de bilgisayar çevre birimlerinin ihracatı yüzde 330,6 artarak 3,67 milyar dolara çıktı.

Petrol ürünlerinin ihracatı yüzde 91,9 artışla 4,13 milyar dolara yükselirken, otomobil ihracatı yüzde 5,6 düşüşle 3,59 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemdeki ithalat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,4 yükselerek 50,29 milyar dolara ulaştı. Böylece ülke 27,11 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi.

Yarı iletken ithalatı iki kattan fazla artarak 9,31 milyar dolara ulaşırken, aynı dönemde ham petrol, doğalgaz, kömür ve yarı iletken imalatı ekipmanları ithalatında da çift haneli artışlar kaydedildi.

Kaynak: Xinhua