Nagehan Tutuş, dünya şampiyonasında ilk kez 140, 90 ve 70 metrede ok atacak

World Traditional Archery Federation (WTAF) tarafından düzenlenen WTAF 2026 Korea Ulsan Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporculardan Nagehan Tutuş, Karadeniz Ereğli ilçesinden Güney Kore'ye doğru yola çıktı.

Daha önce birçok uluslararası geleneksel okçuluk yarışmasına katılarak önemli deneyimler kazanan başarılı sporcu Nagehan Tutuş, dünya şampiyonasında 140, 90 ve 70 metrelik mesafelerde ok atacak. Söz konusu mesafelerde ilk kez yarışacak olan Tutuş, zorlu mücadele öncesinde heyecanlı olduğunu ifade etti.

"Hedefim ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek"

Şampiyona öncesinde açıklamalarda bulunan Nagehan Tutuş, "Güney Kore'de düzenlenecek WTAF 2026 Korea Ulsan Dünya Şampiyonası'nda ülkemi temsil etmek üzere Ereğli'den yola çıktım. Daha önce birçok uluslararası geleneksel okçuluk yarışmasında yer aldım. Bu kez 140, 90 ve 70 metrelik mesafelerde mücadele edecek olmak benim için ayrı bir heyecan ve önemli bir deneyim olacak. Zorlu bir yarışma beni bekliyor. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve güzel sonuçlarla dönmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

Kendisine destek verenlere teşekkür eden Tutuş, "Bu süreçte desteklerini esirgemeyen, bana inanan ve yanımda olan tüm Kdz. Ereğli halkına gönülden teşekkür ediyorum. Özellikle Yasin Çetin'e çok teşekkür ediyorum. Destekleri üzerimizde çok büyük. Bu süreçte yanımızda olması ve verdiği destek benim için çok kıymetli. Dualarınızı ve desteğinizi yanımda hissetmek bana güç veriyor. Hedefim ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı