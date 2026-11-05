Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kuzey Kore yeni hava savunma sistemini test edip temsili havalimanı hedefini vurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuzey Kore yeni hava savunma sistemini test edip temsili havalimanı hedefini vurdu
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kore, yeni geliştirilen hava savunma sistemini test ettiğini ve doğudaki füze tatbikatında temsili havalimanı hedefinin uzun menzilli stratejik seyir füzesiyle vurulduğunu açıkladı. Tatbikat ABD ile müttefikleri Japonya ve Güney Kore'ye gözdağı olarak yorumlandı.

Kuzey Kore, yeni geliştirilen bir hava savunma sistemini test ettiğini ve füze tatbikatı gerçekleştirdiğini duyurarak, "Tatbikat kapsamında önceden belirlenen temsili havalimanı hedefi uzun menzilli bir stratejik seyir füzesi ile başarılı bir şekilde vurulmuştur" dedi.

Kuzey Kore dün gerçekleştirdiği füze denemeleri ile ilgili sessizliğini bozdu. Kuzey Kore Füze İdaresi'nden yapılan açıklamada, yeni geliştirilen bir hava savunma sisteminin test edildiği belirtilerek, "Yapılan deneme, silah sisteminin çoklu güdüm modunun teknik özelliklerini, güvenilirliğini ve teşhis ile takip kabiliyetinin başarısını kanıtlamıştır" ifadelerine yer verildi.

Dün ayrıca füze birliklerinin ülkenin doğusunda bir atış tatbikatı yaptığı kaydedilen açıklamada, "Tatbikat kapsamında önceden belirlenen temsili havalimanı hedefi uzun menzilli bir stratejik seyir füzesi ile başarılı bir şekilde vurulmuştur" denildi.

Gerçekleştirilen silah testlerinin savunma yeteneklerini güçlendirmeyi amaçlayan "zorunlu" faaliyetlerin bir parçası olduğu vurgulanırken, havalimanı saldırısı senaryosu altında yapılan füze tatbikatı ABD ile bölgedeki müttefikleri Japonya ve Güney Kore'ye gözdağı olarak yorumlandı.

Kuzey Kore'nin füze denemesi gerçekleştirdiği açıklanmıştı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) dün yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi (Japon Denizi) istikametine çok sayıda füze fırlattığı bildirilmişti. Uzmanlar, Pyongyang yönetiminin aynı anda farklı türlerde füzeleri test etmiş olabileceği yorumunda bulunmuştu. Kuzey Kore'nin son adımının ABD'de yapılan ara seçim sonuçlarının açıklanmaya başladığı bir dönemde gelmesi dikkat çekmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
Aşırı yağışla site bahçesi göle döndü, suyu boşaltmak için ekipler seferber oldu

Evlerin önü denize döndü! Bir şehrimizde kabus manzaraları
İspanya'da 69 kişinin can verdiği tren kazasının ardından ikinci istifa

İspanya'da 69 kişinin can verdiği facianın ardından bir istifa daha
Savcılık, adli tıbbın Kozinoğlu raporu için harekete geçti! İki değerlendirmeye itiraz edilecek

Savcılık anında harekete geçti! Rapordaki iki detaya itiraz edilecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de ara seçimin en büyük sürprizi: Yarıştan çekilmesine rağmen seçildi

Seçimin en büyük sürprizi: Yarışta bile değildi ama seçildi
Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolu tarih yazdı! Bir ilk yaşandı

İki takımımızdan güzel haber! Tarihte bir ilk yaşandı

Aston Villa maçında üst üste goller yedirmişti! Liverpool'a karşı maçın adamı oldu

Aston Villa maçında üst üste goller yedirmişti! Liverpool'a karşı maçın adamı oldu
Prenses Diana'dan Madonna'ya yıldızların kuaförüydü! John Frieda hayatını kaybetti

Diana'dan Madonna'ya uzanan bir devrin sonu! John Frieda öldü
MasterChef'te Ayşe ve Şadi kavga etti! Mehmet Şef ikisini de stüdyodan kovdu

MasterChef'te büyük kavga! Mehmet Şef kapıyı gösterdi
Fonların tasfiyesinde yapılan ödeme 62,2 milyar TL oldu

Fonlarda ödemeler sürüyor! 110 milyar TL'ye ulaştı
Emre Belözoğlu maç biter bitmez soluğu orada aldı

Tarihi maç biter bitmez soluğu orada aldı