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SHENZHEN, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Güney Kore'nin dost komşular ve stratejik işbirliği ortakları olduğunu söyleyerek, iki ülkenin gelecek yıl 35. yılına girecek olan diplomatik ilişkilerinin istikrarlı ve sağlıklı gelişimini ilerletme çağrısında bulundu.

Xi, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile bir araya geldi. Lee, 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'ne katılmak üzere Shenzhen'de bulunuyor.

Xi çarşamba günkü görüşmede, iki ülkenin stratejik bağımsızlığa bağlı kalması ve ikili ilişkilerin siyasi temelini koruyup daha da güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Çin-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin ikinci aşamasının büyük ölçüde tamamlandığını kaydeden Xi, iki ülkenin, makroekonomik politika koordinasyonunu güçlendirmek ve yapay zeka gibi yükselen teknoloji sektörlerinde işbirliğine dayalı bir ekosistem oluşturmak üzere bu kurumsal düzenlemeden tam olarak yararlanması gerektiğini belirtti.

Xi, halklar arası etkileşimleri kolaylaştırmak, sağlıklı ve faydalı kültürel değişimlerde bulunmak üzere Güney Kore ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua