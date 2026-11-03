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Bakan Bayraktar: Türkiye-Güney Kore stratejik ortaklığı enerji alanındaki adımlarla güçlenecek

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Bakan Bayraktar: Türkiye-Güney Kore stratejik ortaklığı enerji alanındaki adımlarla güçlenecek
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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore ziyaretine eşlik ettiğini belirterek, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın özellikle enerji alanında teknoloji paylaşımını, iş birliğini ve karşılıklı yatırımları artıracak yeni...

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore ziyaretine eşlik ettiğini belirterek, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın özellikle enerji alanında teknoloji paylaşımını, iş birliğini ve karşılıklı yatırımları artıracak yeni adımlarla güçleneceğini bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore'ye gerçekleştirdiği resmi ziyarette kendisine eşlik ettiğini kaydetti. Ziyaret kapsamında başkent Seul'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un başkanlıklarında gerçekleştirilen heyetler arası görüşmeye katıldığını aktaran Bakan Bayraktar, Türkiye ile Güney Kore arasındaki köklü dostluk ve stratejik ortaklığın, özellikle enerji alanında teknoloji paylaşımını, iş birliğini ve karşılıklı yatırımları artıracak yeni adımlarla daha da güçleneceğine inandıklarını vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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