Son Dakika: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 381'e yükseldi

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından 10 ilde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 3 bin 381'e yükselirken, 20 bin 426 kişi ise yaralandı. Öte yandan 5 bin 775 binanın yıkıldığı, 11 bin 302 yıkılan bina ihbarının olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş dün gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremler Türkiye'yi yasa boğdu. Şiddetli deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da etkili oldu.

3 BİN 381 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Depremle ilgili son durumu aktaran AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Depremin etki alanı 110 bin kilometrekare. Şu ana kadar 285 artçı deprem meydana geldi. Yaşamını yitiren kişi sayısı 3 bin 381, 20 bin 426 yaralı var." dedi.

YIKILAN BİNA SAYISI 5 BİN 775

Öte yandan yaşanan tahribatla ilgili de bilgiler veren Tatar, teyitlenmiş yıkılan bina sayısının 5 bin 775 olduğunu ve 11 bin 302 yıkılan bina ihbarının olduğunu ifade etti.

YARALILAR GEMİ İLE MERSİN'E SEVK EDİLİYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaptığı açıklamanın ardından harekete geçen TCG İskenderun Gemisi, depremde yaralanan vatandaşları Mersin'e taşıdı. Yaklaşık ilk seferde 500 hastanın taşınacağı bilgisine ulaşılırken, Mersin'deki hastanelerin de hazır edildiği ifade edildi. Peş peşe gelen ambulanslardan yaralılar, sedyelerle gemiye taşındı.

DÖRT BİR YANDAN YARDIM YAĞIYOR

Öte yandan İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirden deprem bölgesine göndermek üzere yardım kampanyaları başlatıldı. Vatandaşlar yardım kampanyasında toplanan temel ihtiyaç malzemelerini, deprem bölgelerine gönderdi.

250 MİLYON LİRA ACİL DURUM ÖDENEĞİ

9 bin 618 personelin görev yaptığını belirten AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, bölgeye 300 bin battaniye, 22 bin çadır gönderildiğini ifade etti. Bölgede 185 artçı sarsıntı meydana geldiğini belirten Tatar, halen artçıların devam ettiğini kaydetti. Tatar'ın açıklamasına göre, bölgedeki illere 250 milyon lira acil durum ödeneği gönderildi.

PROVOKATİF PAYLAŞIMLAR İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü de Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlere ilişkin provokatif paylaşımda bulunduğu değerlendirilen 63 hesap yöneticisinin tespitinin yapıldığını ve ilgili birimlere gönderildiğini bildirdi.

MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Dün akşam açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremler nedeniyle ülkede 7 gün boyunca milli yas ilan edildiğini açıkladı. Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.

EĞİTİME BİR HAFTA ARA VERİLDİ

Öte yandan; Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil edildiğini açıkladı. Özer, "Tüm Türkiye'de şu andaki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletle olması bağlamında sadece deprem bölgesindeki illerde değil, çevresindeki illerin de suhuletli bir şekilde süreçleri yönetmesi için bugünden itibaren tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar bir hafta tatil ediyoruz." dedi.

GAZ KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bazı kesintilerin kontrollü olarak yapıldığını, doğalgazla ilgili BOTAŞ'ın ana hatlarında 5-6 hasar oluştuğunu kaydetti. Bakan Dönmez, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Hatay'da gaz kesintileri yaşandığını ifade etti. Bakan Dönmez, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Böylesini ilk defa gördüm. Ekiplerimiz ilk andan itibaren müdahale ettiler. BOTAŞ'ın bazı doğalgaz hatlarında hasarlar var. Arıza sayısı çok olduğu için ekip takviyesinde bulunduk. Deprem bölgesinde bazı kesintiler kontrollü yapılıyor." diye konuştu.