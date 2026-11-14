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Mbappe Türkiye maçında oynayacak mı? Zidane'dan açıklama

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Mbappe Türkiye maçında oynayacak mı? Zidane'dan açıklama
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Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Türkiye maçı öncesi açıklamalar yaptu. Kylian Mbappe'nin son durumu hakkında bilgi veren Zidane,

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te oynanacak Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE BİZE ZORLUK YARATACAK"

A Milli Takımımızın kendilerini zorlayacağını belirten Zidane, "Türkiye, yarın bize zorluk yaratacak. Dikkatli olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

MBAPPE OYNAYACAK MI?

Zinedine Zidane, " Kylian Mbappe, Türkiye'ye karşı oynayacak mı?" sorusuna da cevap vererek "Evet, Kylian Mbappe yarın oynayacak." sözlerini sarf etti.

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