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Süper Lig devinde Bruno Fernandes heyecanı

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Süper Lig devinde Bruno Fernandes heyecanı
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Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bruno Fernandes için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Manchester United'ın son sözleşme teklifini reddeden Portekizli yıldız, sezon sonunda bonservissiz olarak transfer edilebilir. İngiliz kulübü ise oyuncudan gelir elde etmek için ocak ayında satış yapmayı da değerlendiriyor.

Galatasaray, Manchester United’da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bruno Fernandes için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. 

TEKLİF YENİDEN REDDEDİLDİ

Sarı-kırmızılıların, yaz transfer döneminde de ilgilendiği Portekizli yıldızı alma şansı bu kez daha yüksek görünüyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; United’ın son sözleşme yenileme teklifi de oyuncu tarafından reddedildi. Bu gelişme, 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulüpten ayrılma ihtimalini güçlendirdi.

BONSERVİSSİZ TRANSFER İHTİMALİ

Sözleşmesi sezon sonunda sona ereceği için ocak ayından itibaren oyuncuyla doğrudan görüşme yapılabilecek. Bu durumda Galatasaray, Portekizli ismi yazın bonservissiz transfer etme şansı yakalayabilir.

UNITED PARA KAZANMAK İSTİYOR

İngiliz medyası, United’ın oyuncudan gelir elde etmek istediğini de vurgularken, ocak ayında bonservis karşılığı bir satış da olabileceğini belirtti. Buna göre Galatasaray’ın bu formülle de oyuncuyu kadrosuna katma ihtimali bulunuyor. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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