Türkiye’de estetik hayali 191 bin TL’lik kabusa dönüştü! İsveç vatandaşı dolandırıldığını iddia etti

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Türkiye’de estetik operasyon yaptırmak isteyen İsveç vatandaşı bir kişi, 191 bin 112 TL dolandırıldığını öne sürerek yardım çağrısında bulundu. İstanbul’da ameliyat, konaklama ve transfer hizmetleri için ödeme yaptığını ancak vaat edilen işlemlerin gerçekleştirilmediğini belirten mağdur, aylar geçmesine rağmen parasını geri alamadığını iddia etti.

ESTETİK OPERASYON İÇİN TÜRKİYE’Yİ TERCİH ETTİ

Dünyanın önde gelen sağlık turizmi merkezlerinden Türkiye, bu kez İsveç'ten gelen bir mağduriyet iddiasıyla gündeme geldi. İsveç vatandaşı bir kişi, İstanbul’da estetik operasyon yaptırmak amacıyla görüştüğü kişiler tarafından 191 bin 112 TL zarara uğratıldığını ileri sürdü.

Mağdurun iddiasına göre kendisine doktor, hastane, konaklama ve transfer hizmetleri sunulacağı söylendi. Bu kapsamda 3 bin 500 avroyu aşan ödeme yapan kişi, tüm ödemelerine rağmen vaat edilen operasyonların gerçekleştirilmediğini belirtti.

PARA İADESİ DE YAPILMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Süreçte kendisine bildirilen hastaneyle doğrudan iletişime geçtiğini anlatan mağdur, vaat edilen iş birliğinin gerçeği yansıtmadığını öğrendiğini iddia etti. Ödemelerin 14 gün içerisinde iade edileceğinin söylendiğini ancak aradan aylar geçmesine rağmen parasını alamadığını ifade etti.

İSVEÇ POLİSİNE BAŞVURDU

Yaşadıklarının ardından İsveç polisine başvurduğunu ve Türkiye'deki yetkililere de ulaşmaya çalıştığını belirten mağdur, henüz sonuç alamadığını söyledi.

TEHDİT MESAJLARI ALDIĞINI DA İDDİA ETTİ

Dolandırıldığını öne süren İsveç vatandaşı, parasını geri almak için girişimlerde bulunduğu süreçte tehdit mesajları aldığını da iddia etti. Mağdurun paylaştığı mesajlarda şu ifadeler yer aldı:

- “Senin ülkende bir sürü arkadaşım var, seni bulabilmek için elimden geleni yapacağım.”

- “Sabah gerekenleri yapacağız, o zaman daha çok gülersin.”

İsveç vatandaşı, yaşadığı maddi kaybın yanı sıra bu mesajlar nedeniyle de kendisini güvende hissetmediğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

Sesini duyurmak ve benzer mağduriyetlerin önüne geçmek istediğini belirten İsveç vatandaşı, yaşadığı süreci kamuoyuyla paylaşarak yardım çağrısında bulundu.