Hakan Çalhanoğlu'ndan Süper Lig devine yeşil ışık! ''Evet'' dedi

Hakan Çalhanoğlu'ndan Süper Lig devine yeşil ışık! ''Evet'' dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Inter ile sözleşmesi 2027'de sona erecek olan A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, İtalyan kulübünün yeni kontrat teklifini reddetti. Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki yıldıza 10 milyon Euro değerinde somut bir teklif hazırladığı, Hakan Çalhanoğlu'nun da bu teklife olumlu yanıt verdiği belirtildi.
Inter ile olan sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, İtalyan devinin yeni kontrat teklifini geri çevirerek ayrılık sinyali verdi.
FENERBAHÇE'DEN SOMUT ADIM HAZIRLIĞI
Daha önce de sarı-lacivertlilerle adı anılan 32 yaşındaki yıldız orta saha için Fenerbahçe'nin bu kez somut adımlar atmaya hazırlandığı belirtiliyor.
SARI-LACİVERTLİLERE OLUMLU YANIT
Sabah gazetesinin haberine göre; Sarı-lacivertli yönetim, Inter'de kalmaya sıcak bakmayan tecrübeli futbolcu için 10 milyon Euro'luk bir teklif paketi hazırladı. Fenerbahçe'nin ilgisine kayıtsız kalmayan Hakan Çalhanoğlu'nun da bu teklife olumlu yanıt verdiği ve sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak baktığı öne sürüldü.
JUVENTUS'U DA REDDETTİ
Öte yandan yıldız futbolcunun İtalya'nın bir diğer devi Juventus'tan gelen transfer teklifini reddettiği de gelen iddialar arasında.