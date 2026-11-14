Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hakan Çalhanoğlu'ndan Süper Lig devine yeşil ışık! ''Evet'' dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakan Çalhanoğlu'ndan Süper Lig devine yeşil ışık! ''Evet'' dedi
Güncelleme:
5 yorum · Sen de yaz
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Inter ile sözleşmesi 2027'de sona erecek olan A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, İtalyan kulübünün yeni kontrat teklifini reddetti. Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki yıldıza 10 milyon Euro değerinde somut bir teklif hazırladığı, Hakan Çalhanoğlu'nun da bu teklife olumlu yanıt verdiği belirtildi.

Inter ile olan sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, İtalyan devinin yeni kontrat teklifini geri çevirerek ayrılık sinyali verdi. 

FENERBAHÇE'DEN SOMUT ADIM HAZIRLIĞI

Daha önce de sarı-lacivertlilerle adı anılan 32 yaşındaki yıldız orta saha için Fenerbahçe'nin bu kez somut adımlar atmaya hazırlandığı belirtiliyor.

SARI-LACİVERTLİLERE OLUMLU YANIT

Sabah gazetesinin haberine göre; Sarı-lacivertli yönetim, Inter'de kalmaya sıcak bakmayan tecrübeli futbolcu için 10 milyon Euro'luk bir teklif paketi hazırladı. Fenerbahçe'nin ilgisine kayıtsız kalmayan Hakan Çalhanoğlu'nun da bu teklife olumlu yanıt verdiği ve sarı-lacivertli formayı giymeye sıcak baktığı öne sürüldü.

JUVENTUS'U DA REDDETTİ

Öte yandan yıldız futbolcunun İtalya'nın bir diğer devi Juventus'tan gelen transfer teklifini reddettiği de gelen iddialar arasında.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Matvey Kislyak'tan Galatasaray ve Fenerbahçe yanıtı

Transferdeki söylentilere dair son noktayı koydu
Gonca Cilasun, Barış Yalçın ile aşk iddialarını yalanladı: Nasibimi kapatmayın

Uzak Şehir'in Sadakat'i, rol arkadaşı ile aşk iddialarına cevap verdi

Haberler.com
2000

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıÖmer Faruk Yetkin:İlk yorumu

Lan olm almayın şunu gözünüzü seveyim

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
Haber Yorumlarıali tartan:

Bu adamı ne kadar çok şişiriyorlar Türkiye’de oy na ya maz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıSebahattin Şerbetçi:

Ohh be .ödüm koptu ts alacak diye .gitsin gitsin fenere gitsin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısehmus fatih:

almayın bunu sakın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıÖmer Faruk Yetkin:

Almayın şunu gözünüzü seveyim

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'nin de katıldığı şehit cenazesinde boğazların düğümlendiği an

Bahçeli'nin de katıldığı şehit cenazesinde boğazların düğümlendiği an
Bakan Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret soruldu! Yanıtı dikkat çekti78

Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret soruldu! Yanıtı dikkat çekti
Aralarında Türkiye de var! 18 ülkeden İsrail'e sert tepki56

Aralarında Türkiye de var! 18 ülkeden insanlık dışı görüntülere tepki
Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu yarın başlıyor! Sakarya'da lastikçilerde günlük değişim 500'e dayandı

Kış lastiğinde son gün! Tanesi 25 bin liraya kadar çıkıyor
Canlı yayında talihsiz an! Milletvekili kamerayı ayarlarken zor durumda kaldı

Canlı yayın kazası! Ortaya çıkan görüntüyü kimse unutamayacak

Zonguldak Ereğli'de palamut bolluğu! Kilosu 40 lira, tekneler isteyene ücretsiz balık dağıtıyor

Kilosu 40 liraya satılıyor! Tekneler isteyene bedava dağıtıyor
Ali Koç’tan dikkat çeken 'Türkiye' hassasiyeti: Moderatörü böyle uyardı

Ali Koç’tan dikkat çeken hassasiyet! Moderatörü böyle uyardı
Adıyaman'da korkutan olay! Yol çöktü, 6 metrelik çukur oluştu

İşlek kara yolunda korkutan görüntü! Tam 6 metre
Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti! Gerçeği öğrenince inanamadı37

Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti! Gerçeği öğrenince inanamadı