Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

COP31 zirvesinde açık mikrofon kazası! Başbakanın bakana yaptığı özel şakayı tüm salon duydu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
COP31 zirvesinde açık mikrofon kazası! Başbakanın bakana yaptığı özel şakayı tüm salon duydu
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi, dünya liderlerinin iklim krizine yönelik kritik mesajlarının yanı sıra ilginç bir "açık mikrofon" kazasına da sahne oldu. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile İklim Bakanı Chris Bowen’ın aralarındaki özel şakalaşma, mikrofonların açık unutulmasıyla bir anda tüm salona yayıldı. İkilinin cep telefonlarının sağlığa etkileri üzerine başlayan sohbeti, müstehcen ifadelerin havada uçuştuğu bir diyaloğa dönüşünce zirveye damga vurdu.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi sırasında İklim Bakanı Chris Bowen ile yaptığı özel konuşmanın mikrofon açıkken kaydedilmesiyle gündeme geldi. İkilinin cep telefonunun vücuda yakın taşınması üzerine yaptığı müstehcen şaka bütün salonda duyuldu.

MİKROFONUN AÇIK OLDUĞUNU FARK ETMEDİLER

Avustralya Başbakanı Albanese, konuşma öncesinde cep telefonunun göğüs cebinde taşınmasının kalp ritmini etkileyebileceğini söyleyerek Bowen’ı uyardı. Bowen ise telefonunu pantolon cebinde taşımaktan daha fazla endişe duyduğunu dile getirdi.

Bunun üzerine Albanese, bakanın özel bölgesine atıfta bulunan müstehcen bir şaka yaptı. Bowen da aynı üslupla karşılık vererek söz konusu bölgenin kalpten bile daha önemli olduğunu söyledi. İki isim konuşmanın ardından gülüşürken mikrofonların açık olduğunu fark etmedi.

Ortaya çıkan durum Başbakan Albanese'yi çok güldürdü

BAŞBAKANLIK KONUŞMAYI ŞAKALAŞMA OLARAK NİTELEDİ

Avustralya Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, iki ismin toplantılar arasında şakalaştığı belirtildi. Çevre Bakanı Murray Watt da gazetecilere yaptığı değerlendirmede, yaşananları iki meslektaşın kendi arasında yaptığı bir şakalaşma olarak nitelendirdi.

DAHA ÖNCE DE TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Albanese, daha önce katıldığı bir podcast yayınında şarkıcı Kylie Minogue hakkında kullandığı müstehcen ifadeler nedeniyle eleştirilmiş ve ardından özür dilemişti. Başbakanın Japonya ziyareti sırasında kendisine hediye edilen kavunlarla ilgili yaptığı esprili yorum da tartışma konusu olmuştu.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Çankırı'da hafif ticari araç bariyere çarptı! Baba ile 9 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Yolculuk kabusa döndü! Baba ve 9 yaşındaki kızı kurtulamadı
Adnan Şenses'in kızı Arzum Şenses AK Parti'ye katıldı

Adnan Şenses'in kızı siyasete atıldı! İşte rozetini taktığı parti
Fenerbahçe'nin yıldızı için güne damga vuran itiraf: Uçağı hazırdı ama PSG'ye gitmedi

Fenerbahçe'nin yıldızı için güne damga vuran itiraf: Uçağı hazırdı ama PSG'ye gitmedi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'ndan itiraf gibi sözler: Yıllarca beraber çalıştığım arkadaşları tanıyamamışım11

Kılıçdaroğlu'ndan olay itiraf! Arkadaşlarımı tanıyamamışım
Sergen Yalçın'dan değişim sinyali

Fransa'ya karşı yapacağı değişimi açıkladı
Kılıçdaroğlu'ndan eşiyle ilgili itiraf! İlk kez anlattı13

Kılıçdaroğlu'ndan eşiyle ilgili itiraf! İlk kez anlattı: Üzdüm
Manchester City'e bir kötü haber de bankalardan

Başları bir türlü dertten kurtulmuyor
Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti! Gerçeği öğrenince inanamadı37

Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti! Gerçeği öğrenince inanamadı
Arda Güler'in yeni maaşı belli oldu! Adeta servet kazanacak19

İşte Arda Güler'in yeni maaşı! 24 saatte bile adeta servet kazanacak
Zelenskiy açıkladı: ABD ilk kez NATO üyeliği karşılığında Donbas'tan çekilmeyi sordu! Uygun teklifi referanduma götürecek

NATO'ya karşılık Donbas! ABD'nin sorusunu Zelenskiy açıkladı