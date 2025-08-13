Perseid Meteor Yağmuru Konya'da Görsel Şölen Oluşturdu

KONYA'da Perseid meteor yağmuru, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak da bilinen göktaşı yağmurunun en uzun sürenlerinden Perseid, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de birçok yerinden gözlendi. Yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurları, Konya Ovası'nda güzel görüntüler oluşturdu.