Perseid Meteor Yağmuru Konya'da Görsel Şölen Oluşturdu
Konya'da Perseid meteor yağmuru, halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen bu göktaşı yağmuru ile gökyüzünde muhteşem görüntüler sundu. Türkiye'nin birçok yerinden izlenen bu doğal fenomen, Konya Ovası'nda etkileyici manzaralar ortaya çıkardı.
Halk arasında 'yıldız kayması' olarak da bilinen göktaşı yağmurunun en uzun sürenlerinden Perseid, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de birçok yerinden gözlendi. Yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurları, Konya Ovası'nda güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel