Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Katil olurum" demişti! Meloni tavsiyeye uydu

Avrupa siyasetinin sigaraya olan düşkünlüğüyle bilinen ismi İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa'daki G7 Liderler Zirvesi'nde şaşırtıcı bir kararını dünya kamuoyuyla paylaştı. Liderler arası ayaküstü bir sohbette açık kalan mikrofonlara yansıyan o anlar, zirveye damga vururken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meloni ile olan geçmiş diyaloğunu da yeniden gündeme taşıdı.

ERDOĞAN'IN SİGARA UYARISI AKILLARA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ekim 2025'te Mısır'da düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nde Giorgia Meloni'ye yaptığı sigara uyarısı o dönem oldukça ses getirmişti. Gazze'de ateşkes anlaşmasının ardından bir araya gelen liderlerin diplomasi trafiğinde renkli anlar yaşanmıştı.

Erdoğan, sohbet esnasında Meloni'ye, "İyi görünüyorsun ama sigarayı bıraktırmam lazım" tavsiyesinde bulunmuştu. Meloni ise bu sözlere gülümseyerek "Biliyorum, biliyorum. Ama kimseyi öldürmek istemiyorum" yanıtını vermiş, sohbete katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da "Bu imkansız gibi" diyerek duruma esprili bir şekilde dahil olmuştu. Aradan geçen yaklaşık 8 ayın ardından Meloni'nin "bıraktım" demesi, Erdoğan'ın tavsiyesini tekrar hatırlattı.

"BIRAKMAYA ZORLANIRSAM BİRİNİ ÖLDÜRÜRÜM" DEMİŞTİ

İtalyan liderin sigara tutkusu, daha önceki çarpıcı açıklamalarıyla da biliniyor. Meloni, geçtiğimiz yıl bir İtalyan gazetesine verdiği röportajda tütün bağımlılığının boyutunu şu iddialı sözlerle ifade etmişti:

"Sigarayı bırakmaya zorlanırsam birini öldürürüm. Bırakmam neredeyse imkansız."

Daha önce yayımlanan bir kitabında 13 yıl ara verdikten sonra sigaraya nasıl yeniden başladığını anlatan Meloni, hatta bu alışkanlığının Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said gibi bazı yabancı liderlerle yakınlaşmasına bile yardımcı olduğunu dile getirmişti.

G7 ZİRVESİ'NDE AÇIK MİKROFONA YAKALANDI: HAYIR, BIRAKTIM

Tüm bu geçmişin ardından G7 Zirvesi'nde yaşanan açık mikrofon olayı herkesi şaşırttı. Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin yer aldığı o samimi sohbette Meloni'nin "Biraz kahve içmem gerekiyor" dediği duyuldu.

Von der Leyen'in "Bu sabah mı? Uyanmak için mi?" sorusunun ardından Almanya Başbakanı Merz esprili bir dille "Ve bir sigara?" diye sordu. Meloni'nin bu soruya verdiği "Hayır, bıraktım" yanıtı ve bunu bir ay önce gerçekleştirdiğini eklemesi liderler arasında tatlı bir şaşkınlık yarattı.

LİDERLERDEN MELONİ'YE TEBRİK

İtalyan Başbakan'ın bu sağlıklı kararı mevkidaşlarından tam not aldı. Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae "Bıraktınız. Bravo" diyerek destek verirken, aynı zamanda tıp doktoru olan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen karar için "Güzel" yorumunu yaptı. Almanya Başbakanı Merz ise "Dün gece mi?" diye takılarak ortamdaki neşeli havayı sürdürdü.

Sohbetin devamında İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın sorusu üzerine Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa da sigarayı 21 yıl önce bıraktığını ve "bir daha asla geri dönmediğini" belirterek Meloni'ye moral verdi.