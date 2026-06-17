Dünyanın konuştuğu kaleci rotayı kadınlara çevirdi

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda İspanya ile golsüz berabere kalan Yeşil Burun Adaları'nın en dikkat çeken ismi kaleci Vozinha olmuştu. 40 yaşındaki file bekçisi, yaptığı 7 kritik kurtarışla takımına tarihi bir puan kazandırmış ve maçın oyuncusu seçilmişti. Karşılaşmanın ardından dünya futbol kamuoyunun ilgisi bir anda deneyimli kaleciye yöneldi.

TAKİPÇİ SAYISI PATLADI

Maç öncesinde yaklaşık 100 bin takipçiye sahip olan Vozinha'nın sosyal medya hesabı kısa sürede büyük bir büyüme yaşadı. İspanya karşılaşmasının ardından milyonlarca yeni takipçi kazanan Yeşil Burun Adaları'nın kaptan kalecisi, kısa süre içerisinde 11,5 milyon takipçi barajını aştı. Bu yükseliş, Dünya Kupası'nın şimdiye kadarki en dikkat çekici sosyal medya hikâyelerinden biri olarak gösterildi.

DİKKAT ÇEKEN TAKİP HAMLESİ

Takipçi sayısındaki hızlı artışın ardından Vozinha'nın sosyal medya hesabındaki başka bir detay da gözlerden kaçmadı. Tecrübeli kalecinin kısa süre içerisinde 2 binden fazla yeni hesabı takip etmeye başladığı görüldü. Özellikle çok sayıda kadın kullanıcıyı takibe alması futbolseverlerin dikkatini çekti.

SAHADAN SOSYAL MEDYAYA

İspanya karşısındaki performansıyla dünya çapında tanınan bir isme dönüşen Vozinha, yalnızca sahadaki kurtarışlarıyla değil sosyal medya hesabındaki hareketleriyle de konuşulmaya başladı. Yeşil Burun Adaları'nın deneyimli file bekçisi, Dünya Kupası'nın en dikkat çeken figürlerinden biri olmayı sürdürüyor.

TARİHİ BAŞARIYA İMZA ATMIŞTI

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Yeşil Burun Adaları, turnuvanın favorilerinden İspanya'dan aldığı puanla büyük ses getirmişti. Bu tarihi sonucun mimarı olarak gösterilen Vozinha ise hem performansı hem de yaşadığı duygusal anlarla Dünya Kupası'nın simge isimlerinden biri haline geldi.