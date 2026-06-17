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Mbappe tarihe geçti! Fransa'nın en golcü futbolcusu oldu

Mbappe tarihe geçti! Fransa'nın en golcü futbolcusu oldu
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Fransa'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Dünya Kupası'nda Senegal karşısında attığı 2 golle Olivier Giroud'u geride bırakarak Fransa Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu unvanını ele geçirdi.

  • Kylian Mbappe, 2026 Dünya Kupası'nda Senegal'e iki gol atarak Fransa Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu oldu.
  • Mbappe, Olivier Giroud'un gol rekorunu egale edip ardından geçerek unvanı tek başına aldı.
  • Mbappe, 27 yaşında Michel Platini, Thierry Henry ve Olivier Giroud gibi efsaneleri geride bıraktı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile Senegal karşı karşıya geldi. Maçı 3-1 kazanan Fransızların yıldız ismi Kylian Mbappe, mücadelede attığı iki golle takımının galibiyetinde başrol oynarken kariyerine bir rekor daha ekledi.

GIROUD'U YAKALADI, SONRA GEÇTİ

Karşılaşmada ağları iki kez havalandıran Mbappe, ilk golüyle Olivier Giroud'un Fransa Milli Takımı tarihindeki gol rekoruna ortak oldu. 27 yaşındaki yıldız, ikinci golüyle ise Giroud'u geride bırakarak Fransa tarihinin en golcü futbolcusu unvanını tek başına ele geçirdi.

FRANSA FUTBOLUNDA YENİ ZİRVE

Fransa Milli Takımı'nın gol krallığı listesinde daha önce Michel Platini, Thierry Henry ve Olivier Giroud gibi efsaneler zirvede yer alıyordu. Mbappe, henüz 27 yaşında bu isimlerin tamamını geride bırakarak Fransız futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

DÜNYA KUPASI'NDA DA YÜKSELİYOR

Yıldız futbolcu sadece milli takım rekoruyla değil, Dünya Kupası performansıyla da dikkat çekiyor. Senegal karşısındaki golleriyle turnuva tarihindeki gol sayısını artıran Mbappe, Dünya Kupası'nın en golcü isimleri listesinde üst sıralara tırmanmayı sürdürdü.

BÜYÜK TURNUVALARIN YILDIZI

2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan, 2022 Dünya Kupası finalinde ise hat-trick yaparak tarihe geçen Mbappe, büyük organizasyonlardaki etkisini bir kez daha gösterdi. Fransız yıldız, Dünya Kupası'nın ilk maçında kırdığı rekorla turnuvaya damga vuran isimlerden biri oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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