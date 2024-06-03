Hakkari Belediyesi'ne kayyım atamasına karşı eylemler yasaklandı

AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - İçişleri Bakanlığı'nca, DEM Partili Hakkari Belediyesi'ne kayyım atamasına ilişkin olası protestoları önlemek amacıyla Diyarbakır, Van, Hakkari, Bitlis, Siirt ve Batman'da eylem ve etkinlikler yasaklandı.

Hakkındaki terör soruşturması kapsamında Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınmasından sonra yerine kayyum atanmasına karşı yapılabilecek eylemlerin önlenmesi amacıyla Doğu ve Güneydoğu'nun birçok kentinde valiliklerce yasaklama kararı alındı. Valilikler tarafından yapılan duyuruda, kayyum atamalarını protesto için kente gelenlerin girişlerine izin verilmeyeceği uyarısında da bulunuldu.

Valiliklerden yapılan açıklamada, "Hakkari Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılması ile ilgili konular veya bu konu bahane gösterilerek yapılabilecek benzer nitelikteki eylem ve etkinlikler ile ilgili olarak; açık alanlarda bahse konu olaylara ilişkin yapılmak istenilen toplanma, yürüyüş, nöbet, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma gibi her türlü eylem, bu eyleme katılmak amacıyla geldiği veya ilimiz sınırlarını kullanarak diğer illere geçeceği anlaşılan şahıs ve araçların diğer illerden ilimiz sınırına girişleri, dış ilçelerimiz açısından ise bu eyleme katılmak amacıyla çıkışları ve/veya il merkezimize girişleri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci ve 19'uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince jandarma bölgesi dahil il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Yasaklamaların, Diyarbakır'da 4 gün, Hakkari'de 10 gün, Batman'da 4 gün, Bitlis'te 10 gün, Siirt'te 7 gün ve Van'da 5 gün süreceği valiliklerin açıklamalarında yer aldı.