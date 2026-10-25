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Japonya'da Ogasawara açıklarında 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Japonya'da merkez üssü Ogasawara adalarının batı kıyısı açıklarında 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. JMA, yerel saatle 11.10'da 470 kilometre derinlikte kayda geçen sarsıntının ardından tsunami riskinin oluşmadığını açıkladı.

Japonya'da merkez üssü Ogasawara adaları açıklarında 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı.

Japonya'da merkez üssü Ogasawara adalarının batı kıyısı açıklarında 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamada, sarsıntının yerel saatle 11: 10'da 470 kilometre derinlikte kayda geçtiği bildirildi. Başkent Tokyo'nun yanı sıra Miyagi, Yamagata, Fukushima, Ibaraki ve Tochigi eyaletleri dahil birçok bölgede şiddetli şekilde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, JMA sarsıntının ardından tsunami riskinin oluşmadığını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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