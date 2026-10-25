Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şişli'de yan binanın çatısına geçen Kazakistanlı kadın, iddiaya göre tenteye basınca boşluğa düşüp öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şişli'de yan binanın çatısına geçen Kazakistanlı kadın, iddiaya göre tenteye basınca boşluğa düşüp öldü Haber Videosunu İzle
Şişli'de yan binanın çatısına geçen Kazakistanlı kadın, iddiaya göre tenteye basınca boşluğa düşüp öldü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Şişli'de kaldığı binanın 6'ncı kat balkonundan yan binanın çatısına geçen Kazakistan uyruklu Aisulu Bekmakhanova (26), iddiaya göre boşluktaki tenteye basınca -2'nci kat seviyesine düşerek hayatını kaybetti. Olay sırasında yarı çıplak olduğu öğrenilen genç kadının Eylül ayında turist vizesiyle Türkiye'ye geldiği belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

  • Şişli Ergenekon Mahallesi'nde 26 yaşındaki Kazakistan uyruklu Aisulu Bekmakhanova, kaldığı binanın 6'ncı katındaki balkondan yan binanın çatısına geçtikten sonra boşluktaki tenteye basarak -2'nci kat seviyesine düştü.
  • Bekmakhanova olay yerinde hayatını kaybetti; cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
  • Bekmakhanova'nın Eylül ayında turist vizesiyle Türkiye'ye geldiği belirlendi ve polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Yılmaz OKUR-Doğan Can CESUR / İSTANBUL –ŞİŞLİ'de kaldığı binanın 6'ncı katındaki balkondan yan binanın çatısına geçen Kazakistan uyruklu Aisulu Bekmakhanova (26), iddiaya göre boşlukta bulunan tenteye basınca -2'nci kat seviyesine düştü. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen kadının Eylül ayında turist vizesiyle Türkiye'ye geldiği belirlendi.

ÇATININ ORTASINA DOĞRU İLERLEDİ

Olay, saat 08.00 sıralarında Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kaldığı binanın 6'ncı katındaki balkondan yan binanın çatısına geçen Aisulu Bekmakhanova, çatının orta kısmına doğru ilerledi. Burada boşlukta bulunan tenteye basan Bekmakhanova, -2'nci kat seviyesine düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Bekmakhanova'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında yarı çıplak olduğu öğrenilen Bekmakhanova'nın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

TURİST VİZESİYLE GELMİŞ

Bekmakhanova'nın Eylül ayında turist vizesiyle Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. İddiaya göre, Rus uyruklu bir kadınla birlikte Türkiye'ye gelen Bekmakhanova, aynı kadınla yaşamını sürdürüyordu. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mehmet Şef mutfaktan çıktı, Kubat’la türkü söyledi

Mehmet Şef'i hiç böyle görmediniz!
Çin'de dev altın keşfi! Değeri 83 milyar dolar

Ülkede inanılmaz boyutta altın rezervi keşfedildi! Ekonomi şahlanacak
Meclis'te hazırlıklar başladı! 1 milyon kişinin borcu silinecek

Meclis'te hazırlıklar başladı! 1 milyon kişinin borcu silinecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti

Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti
Konya'da sanayi sitesinde korku dolu anlar! Usta ölümden döndü

Bir anda bomba gibi patladı! Saniyelerle ölümden döndü
Karolin Fişekçi yıllar sonra tribüne döndü

Stat paylaşımı olay oldu: Bazı futbolcuları...
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz?

Baro seçimlerine damga vuran protesto
2 yıldır süren protestoların ardından Sırbistan sandık başında

Görüntü bugün kaydedildi! Kuyruğun sonu görünmüyor
Mustafa Sandal’ın kayınvalidesinin 3 milyon dolarına el konuldu

Mustafa Sandal’ın kayınvalidesinin 3 milyon dolarına el konuldu!
Malatya'da anne ve kızı KPSS'ye aynı okulda girdi! Kızı hazırlıkta annesine yardım etti

Anne ve kızı KPSS'de aynı okula düştü! Belgeye bakınca şaşırdılar