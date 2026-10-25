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İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi

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İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi Haber Videosunu İzle
İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
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İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkanlığa aday olan Prof. Dr. İbrahim Özden Kaboğlu, yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ve avukatların ekonomik sorunlarına dikkat çekti. Kaboğlu'nun konuşmasının ardından salonda "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" ve "Hak, hukuk, adalet" sloganları yükseldi.

  • Yaklaşık 68 bin avukatın kayıtlı olduğu İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu, 24-25 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.
  • Mevcut başkan İbrahim Özden Kaboğlu'nun yeniden aday olduğu seçimlerde toplam 9 isim yarışıyor.
  • Bağımsız Avukatlar Grubu'nun adayı Arife Gökkaya Dinç'in konuşmasının ardından salonda LGBTİ+ bayrağı açılması üzerine çıkan tartışma fiziksel müdahaleye dönüştü ve genel kurula yaklaşık 15 dakika ara verildi.

Yaklaşık 68 bin avukatın kayıtlı olduğu İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu, 24-25 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleniyor. Mevcut başkan İbrahim Özden Kaboğlu'nun yeniden aday olduğu seçimlerde toplam 9 isim yarışıyor.

Genel kurulun ilk gününde başkan adayları kürsüye çıkarak baronun geleceğine, hukuk sistemindeki gelişmelere ve avukatların yaşadığı sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmalarda özellikle yargı bağımsızlığı, savunma hakkı ve avukatların ekonomik koşulları öne çıktı.

"BARONUN YARGILANDIĞI YERDE HİÇBİR AVUKAT GÜVENDE DEĞİLDİR"

Genel kurulda konuşan Kaboğlu, baroların hukukun üstünlüğünü koruma sorumluluğuna dikkat çekti. Anayasa'nın siyasi iktidarı sınırlandıran, baroların ise savunma hakkını kurumsal olarak güvence altına alan yapılar olduğunu belirtti.

İstanbul Barosu yönetimine yönelik yargı süreçlerini de değerlendiren Kaboğlu, hukukun üstünlüğünü savunduğu için bir baronun yargılanmasının bütün avukatlar açısından ciddi bir güvence sorunu oluşturduğunu ifade etti. Kaboğlu, savunma mesleğinin bağımsızlığının yalnızca avukatların değil, adil yargılanma hakkından yararlanan bütün yurttaşların güvencesi olduğunu vurguladı.

"BAROYU SİYASİ YARIŞ ALANINA DÖNÜŞTÜRMEDİM"

İki yıllık başkanlık dönemini değerlendiren Kaboğlu, baronun bir siyasi parti gibi yönetilemeyeceğini söyledi. Daha önce akademisyenlik, milletvekilliği ve baro başkanlığı görevlerinde bulunduğunu hatırlatan Kaboğlu, İstanbul Barosu'nun öncelikle hukuk, yargı ve savunma kurumu olduğunu dile getirdi.

Görev süresince baroyu siyasi partiler arasındaki rekabetin parçası haline getirmediğini savunan Kaboğlu, yeniden seçilmesi durumunda da aynı anlayışı sürdüreceğini belirtti.

Kaboğlu, baronun farklı görüşlere sahip avukatların ortak meslek örgütü olduğunu ve yönetimin bu sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

ANAYASA TARTIŞMALARINA DEĞİNDİ

Kaboğlu, konuşmasında 2017 anayasa değişikliklerine de değinerek o dönemde değişikliğe karşı yürüttüğü çalışmaları hatırlattı. Türkiye'nin demokratik bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu savunan Kaboğlu, anayasal ilkelerin dar yorumlarla sınırlandırılmaması gerektiğini söyledi.

Anayasa'nın ikinci maddesine ilişkin tartışmalara dikkat çeken Kaboğlu, hukuk devleti, demokrasi ve temel hakların korunmasının önemini vurguladı. Kaboğlu, kendisine yöneltilen avukatlık deneyimi eleştirilerine de yanıt vererek anayasa hukuku alanındaki akademik çalışmalarını hatırlattı.

AVUKATLARIN EKONOMİK SORUNLARINI ANLATTI

Kaboğlu'nun gündeminde avukatların ekonomik koşulları da vardı. Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında görevlendirilen avukatlara ödenen ücretlerin yetersiz olduğunu belirten Kaboğlu, bu konuda hukuki girişimlerde bulunduklarını açıkladı.

Avrupa ülkelerindeki ücretlerle Türkiye'deki uygulamalar arasında önemli farklılıklar bulunduğunu dile getiren Kaboğlu, ödemelerin zamanında yapılması ve yargılama süreçlerinde ek ücret düzenlemelerine gidilmesi gerektiğini söyledi.

Stajyer avukatlar ile mesleğinin ilk beş yılındaki avukatların sosyal devlet olanaklarıyla desteklenmesini isteyen Kaboğlu, adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi için yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu ifade etti.

KONUŞMASININ ARDINDAN SALONDA SLOGANLAR YÜKSELDİ

Kaboğlu'nun konuşmasını tamamlamasının ardından Değişim İçin Avukatlar Grubu üyeleri slogan atmaya başladı.

Salonda "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" ve "Hak, hukuk, adalet" sloganları yankılandı. Kaboğlu'nun destekçileri konuşmanın ardından alkışlarla karşılık verirken, genel kurul diğer adayların konuşmalarıyla devam etti.

GENEL KURULDA GERGİNLİK DE YAŞANDI

Genel kurulun ilk gününde adayların konuşmaları sırasında farklı avukat grupları arasında gerginlik çıktı. Bağımsız Avukatlar Grubu'nun adayı Arife Gökkaya Dinç'in konuşmasının ardından salonda LGBTİ+ bayrağı açılması üzerine karşıt sloganlar atıldı.

Gruplar arasında yaşanan tartışma kısa sürede fiziksel müdahaleye dönüştü. Yaşanan olayların ardından genel kurul çalışmalarına yaklaşık 15 dakika ara verildi. Gerginliğin yatışmasının ardından toplantı yeniden başladı ve başkan adaylarının konuşmaları sürdü.

YENİ BAŞKAN BUGÜN BELİRLENECEK

İstanbul Barosu'nun 2026-2028 döneminde görev yapacak yönetimi, bugün gerçekleştirilecek seçimlerle belirlenecek.

Avukatlar, Haliç Kongre Merkezi'nde kurulacak sandıklarda oy kullanarak baro başkanının yanı sıra yönetim, denetim ve disiplin kurulları ile Türkiye Barolar Birliği delegelerini seçecek.

Seçimlerde mevcut başkan İbrahim Özden Kaboğlu'nun yanı sıra eski baro başkanlarından Ümit Kocasakal ve diğer adaylar da yarışıyor. Sonuçların oy sayımının tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor.

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Kaynak: Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıHakan1421:

avukatın kanunları çiğnediği yerde hiç bir şekilde adalet olmaz

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Haber YorumlarıE. Konez:

avukatlara sokak ortasinda ters kelepçe takıldığı bir yerde olur mu?

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Haber Yorumlarıhasan baba dikkat:

Allahın adaletini bırakıp kulunun adaletine sarıldığımız günden beri bu ülkede malesef adalet güçlünün ve suçlunun hakkını aldığı bir müessese oldu.

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Haber YorumlarıALİÇO null:

solcu koministler baroyu esir almış it sürüleri

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Haber Yorumlarımustafa bay:

slogan atanların hepsi kominist vatan hainleri

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Haber YorumlarıMurat Yağız:

Avukatlık mesleği düşük puanla çoğunluğun girebildiği, siyasal çekişmelerin tavan yaptığı, denetimsizlik sebebiyle pkk, dhkpc gibi örgüt taraftarlarının yuvalandığı bir haldeyken, beyefendi halen adalet, geçim diyor.

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