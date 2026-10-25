İstanbul'da bir semt diken üstünde! Aynı sokakta 3 günde ikinci cinayet

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İstanbul'un Kağıthane ilçesinde aynı sokakta 3 gün arayla düzenlenen iki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Son olayda, oto yıkama işletmecisi Tolga Derebaşı (28), motosikletli saldırganların açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. Aynı sokakta 21 Ekim'de de Eser Aktaş (44), motosikletli şüpheliler tarafından otomobilinde vurularak öldürülmüştü. Polis, iki saldırı arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.

OTO YIKAMA İŞLETMECİSİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Olay, cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Kağıthane'nin Hamidiye Mahallesi Hendek Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan oto yıkama işletmesine motosikletle gelen kasklı 2 şüpheli, iş yeri sahibi Tolga Derebaşı'na art arda ateş açtı.

Karnına ve bacağına ikişer kurşun isabet eden 28 yaşındaki Derebaşı, ağır yaralanarak yere yığıldı. Saldırganlar ise geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Derebaşı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak genç işletmeci, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

3 GÜN ÖNCE AYNI SOKAKTA BİR KİŞİ DAHA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Derebaşı'nın öldürüldüğü saldırı, aynı sokakta 3 gün önce işlenen bir başka cinayeti yeniden gündeme getirdi.

21 Ekim'de Hendek Sokak'ta park halindeki 34 DRC 369 plakalı otomobilinde oturan Eser Aktaş (44), motosikletli saldırganların hedefi olmuştu.

Seyir halindeki motosikletten açılan ateş sonucu göğsünden ve elinden yaralanan Aktaş, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

MOTOSİKLETİ VE SİLAHI BIRAKIP KAÇMIŞLARDI

İlk cinayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganların kullandığı 41 ABD 024 plakalı motosikleti, silahı ve bazı kıyafetleri Kağıthane Merkez Mahallesi Hicazkar Sokak'ta bulmuştu. Şüphelilerin söz konusu eşyaları bir elektrik panosunun önüne bırakarak kaçtığı belirlenmişti.

Polis ekipleri, saldırganların kimliklerini tespit etmek ve kaçış güzergâhlarını belirlemek amacıyla çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye almıştı.

İKİ CİNAYET ARASINDA BAĞLANTI VAR MI?

Aynı sokakta 3 gün arayla yaşanan iki cinayette de saldırganların motosiklet kullanması dikkat çekti. İlk olayda Eser Aktaş otomobilinde, ikinci olayda ise Tolga Derebaşı işlettiği oto yıkama dükkânında hedef alındı.

Emniyet ekipleri, benzer yöntemlerle gerçekleştirilen iki saldırının birbiriyle bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. Soruşturma kapsamında organize suç bağlantısı ihtimali de değerlendiriliyor.

MAHALLEDE TEDİRGİNLİK YAŞANIYOR

Hendek Sokak'ta kısa süre içinde iki kişinin silahlı saldırılarda hayatını kaybetmesi, mahalle sakinlerinde endişeye yol açtı.

Polis ekipleri, son saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, iki cinayetin arkasındaki nedenlerin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com