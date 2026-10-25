Kraliyet ailesini sarsan skandal: Meghan Markle'ın babası hakkında çocuk istismarı iddiası

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İngiltere Kralı III. Charles’ın gelini Meghan Markle’ın babası Thomas Markle hakkında ortaya atılan iddialar, Filipinler, ABD ve İngiltere’deki makamların gündemine taşındı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 82 yaşındaki Markle’ın Filipinler’de daha önce yaşadığı evde çocukların cinsel istismarına ilişkin görüntüler bulunduğu öne sürüldü. Söz konusu iddiaların doğruluğu ise henüz bağımsız ve kesin biçimde ortaya konulmuş değil.

ELE VEREN OĞLU OLDU, FİLİPİNLER’DE İNCELEME BAŞLATILDI

The Sun gazetesinin haberine göre, söz konusu görüntüleri bulduğunu iddia eden kişi, Thomas Markle’ın oğlu ve Meghan’ın üvey kardeşi Thomas Markle Jr. oldu.

Filipinler İçişleri Bakanı Jonvic Remulla, Markle’ın oğlunun aralarında bir dizüstü bilgisayarın da bulunduğu bazı materyalleri polise teslim ettiğini doğruladı. Ancak bu materyallerin içeriğinin ve iddialarla bağlantısının yetkili makamlarca incelenmeye devam ettiği belirtildi.

Filipinler Adalet Bakan Yardımcısı Nicholas Ty ise Cebu’daki çocukların çevrim içi cinsel istismarını araştıran birimin olayla ilgili inceleme yürüttüğünü açıkladı. Yetkililer, soruşturmanın sonucuna ilişkin şu aşamada kesin bir değerlendirme paylaşmadı.

DEVREYE FBI DA GİRDİ

İddiaların ardından ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da açıklama yaptı. FBI, Filipinler makamlarına gerekli desteği sağlayacağını ve ABD federal yasalarının ihlal edilmiş olabileceğine ilişkin bağlantılı iddiaları inceleyeceğini bildirdi.

MEGHAN “8 YILDIR HABERİM VARDI” DEDİ

Meghan Markle, babası hakkındaki iddialardan üzüntü duyduğunu belirterek benzer suçlamalardan yıllar önce haberdar olduğunu söyledi.

Meghan, 2018 yılında Londra Metropolitan Polisi’ne gönderildiğini belirttiği bir mektupta babasına yönelik ciddi suçlamaların yer aldığını ve kendisine bunların araştırılacağı güvencesinin verildiğini ifade etti.

Meghan Markle'ın bu konudaki satırları şöyle: "Umarım artık bazı medya organlarının yıllar boyunca konuyu çarpıtma çabasına rağmen babamla arama mesafe koymanın ve onu çocuklarımla görüşmesine izin vermememin nedeni anlaşılabilir. Bunun tek bir nedeni vardı çocuklarımı korumak."

POLİS 2019 TARİHLİ BAŞVURUYU DOĞRULADI

Londra Metropolitan Polisi, Ocak 2019’da Thomas Markle hakkında İngiltere dışında işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin bir mektup aldığını doğruladı.

Polis, mektuptaki iddiaların başka kolluk kuvvetleriyle paylaşılmadığını belirterek o dönemde yürütülen işlemleri yeniden değerlendirdiğini açıkladı. Kurum ayrıca konuyu bağımsız polis denetim kurumuna taşıyıp taşımamayı değerlendirdiğini bildirdi.

Meghan’ın sözünü ettiği 2018 tarihi ile polis kayıtlarındaki Ocak 2019 tarihi arasındaki farklılık da gündeme geldi. Meghan’ın temsilcisi, resmi polis kayıtlarındaki tarihin esas alınabileceğini kabul etti. Bu tarih farkının soruşturmanın esasına ilişkin ne anlama geldiği ise açıklığa kavuşmuş değil.

THOMAS MARKLE İDDİALARI REDDETTİ

Daily Mail gazetesine konuşarak hakkındaki iddiaları değerlendiren Thomas Markle ise suçlamaları reddederek bunların gerçek dışı olduğunu savundu.

Yaşanan gelişmeler, Meghan Markle ile babası arasındaki uzun süredir devam eden anlaşmazlığı yeniden gündeme taşırken, olayın hukuki boyutunun yetkili makamların incelemeleri ve olası yargı süreci sonunda netleşmesi bekleniyor.