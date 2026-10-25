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Ankara'da korkunç kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

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Ankara'da korkunç kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı Haber Videosunu İzle
Ankara'da korkunç kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
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Ankara’nın Polatlı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polatlı’da sabah saatlerinde iki otomobilin çarpıştığı kaza can aldı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

SABAH SAATLERİNDE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Polatlı ilçesi Yunak Yolu Yıldızlı Cumhuriyeti mevkiinde saat 06.00 sıralarında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, kazanın ardından bölgede inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıorhan eren:

sollanmiyacak yerde deli gibi solluyorlar "bana bisey olmaz yaaaa modunda" ve sonuc mezarlik hastane.

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