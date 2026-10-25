Edirne ve Kırklareli’nde 23 düzensiz göçmen yakalandı

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Trakya’da düzensiz göçe yönelik denetimlerde 2 ilde toplam 23 yabancı uyruklu yakalandı. Göçmenler, yakalandıkları ile göre ilgili kurumlara teslim edildi.

EDİRNE’DE 16 YABANCI UYRUKLU YAKALANDI

Edirne’de güvenlik güçleri, kent genelinde yaptığı denetimlerde 16 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan ülkeye girdiğini tespit etti. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

KIRKLARELİ’NDE 7 GÖÇMEN GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ

Kırklareli’nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 7 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

SON BİR HAFTADA ONLARCA GÖÇMEN YAKALANDI

Bölgede düzensiz göçe yönelik denetimler sürüyor. Edirne ve Kırklareli’nde 18 Ekim’de 24, dün ise 18 düzensiz göçmen yakalanmıştı. Edirne’nin Meriç ilçesinde 21 Ekim’de jandarma ekiplerinin durdurduğu bir araçta 7 düzensiz göçmen yakalanmış, “göçmen kaçakçılığı” şüphesiyle gözaltına alınan M.Y. ve C.İ. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA