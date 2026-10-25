Avrupa'da kış saati uygulaması başladı! Türkiye ile fark açıldı

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Avrupa ülkelerinin büyük bölümünde 25 Ekim Pazar günü kış saati uygulamasına geçilmesiyle saatler bir saat geri alındı. Almanya başta olmak üzere birçok ülkede yapılan değişiklik, Türkiye ile Avrupa arasındaki saat farkını artırdı. Türkiye'de ise kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle saatlerde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

AVRUPA'DA SAATLER BİR SAAT GERİ ALINDI

Avrupa ülkelerinin büyük bölümünde kış saati uygulaması başladı. Almanya'nın da aralarında bulunduğu Orta Avrupa Zaman Dilimi'ndeki ülkelerde saatler, 25 Ekim Pazar günü yerel saatle 03.00'te bir saat geri alınarak 02.00'ye getirildi.

Her yıl mart ve ekim aylarının son pazar günlerinde gerçekleştirilen saat değişikliği kapsamında Avrupa ülkeleri, ilkbaharda yeniden yaz saati uygulamasına geçecek. Bir sonraki değişiklik 28 Mart 2027'de yapılacak ve saatler bir saat ileri alınacak.

TÜRKİYE İLE ALMANYA ARASINDAKİ SAAT FARKI İKİYE ÇIKTI

Avrupa'da kış saati uygulamasının başlamasıyla Türkiye ile Almanya arasındaki saat farkı bir saatten iki saate yükseldi.

Türkiye, 2016 yılında kalıcı yaz saati uygulamasına geçerek mevsimsel saat değişikliklerine son vermişti. Bu nedenle Türkiye'de saatler yıl boyunca sabit tutulurken Avrupa ülkelerinin büyük bölümünde ilkbahar ve sonbaharda değiştirilmeye devam ediliyor.

Almanya'da ise 1980 yılından bu yana sürdürülen uygulama kapsamında saatler sonbaharda bir saat geri, ilkbaharda ise bir saat ileri alınıyor.

SAAT DEĞİŞİKLİĞİ AVRUPA'DA TARTIŞILMAYA DEVAM EDİYOR

Avrupa'da 1970'li yıllardan itibaren yaygınlaşan yaz ve kış saati uygulamaları uzun süredir tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Uygulamaya karşı çıkanlar, yılda iki kez yapılan saat değişikliklerinin uyku düzenini olumsuz etkileyebileceğini ve günlük yaşamda çeşitli sorunlara yol açabileceğini savunuyor.

Avrupa Komisyonu tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen geniş katılımlı bir anket de kamuoyunun saat değişikliğine yönelik itirazlarını ortaya koydu. Avrupa Birliği ülkelerinden 4,6 milyon kişinin katıldığı ankette, katılımcıların yüzde 84'ü saat değişikliği uygulamasının sona erdirilmesini istedi.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDE ORTAK KARAR ALINAMADI

Anket sonuçlarının ardından Avrupa Komisyonu, Eylül 2018'de mevsimsel saat değişikliklerinin kaldırılmasını önerdi. Avrupa Parlamentosu da söz konusu öneriye 192'ye karşı 410 oyla destek verdi.

Ancak üye ülkelerin hükümetlerini temsil eden Avrupa Birliği Konseyi'nde ortak bir karar alınamaması nedeniyle düzenleme hayata geçirilemedi.

Böylece Avrupa ülkelerinin büyük bölümünde yaz ve kış saati uygulamaları sürdürülürken Türkiye, yıl boyunca aynı saat dilimini kullanmaya devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com