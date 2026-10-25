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Çipli kimlik kartlarının 10 yıllık süresi doluyor! İşte yenileme ücreti ve başvuru şartları

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Çipli kimlik kartlarının 10 yıllık süresi doluyor! İşte yenileme ücreti ve başvuru şartları
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2017'de dağıtımına başlanan çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarının 10 yıllık geçerlilik süresi, 2 Ocak 2027'den itibaren dolmaya başlayacak. Süresi dolan kartlar geçersiz sayılırken, kart sahiplerinin nüfus müdürlüklerine başvurarak kimliklerini yenilemesi gerekiyor. 2026 yılı için kimlik kartı değiştirme bedeli 220 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen kartın bedeli ise 440 lira olarak uygulanıyor.

  • Çipli kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıl olup, 2 Ocak 2017'de dağıtımına başlanan ilk kartların süresi 2027'den itibaren düzenlenme tarihine göre sırayla dolacak.
  • Süresi dolan kartlar otomatik yenilenmiyor; vatandaşların randevu.nvi.gov.tr, ALO 199 veya nüfus müdürlüklerine randevusuz başvuru yapması gerekiyor.
  • 1 Ocak 2026'dan itibaren kimlik kartı değiştirme bedeli 220 lira, kartını kaybedenler için 440 lira olarak uygulanıyor.

Eski tip nüfus cüzdanlarının yerini alan çipli kimlik kartlarının ilk yenileme dönemi yaklaşıyor. Kartını 2017'de alan vatandaşlar, kartlarının arka yüzünde yazan son geçerlilik tarihine göre yenileme başvurusu yapacak.

İLK KARTLARIN SÜRESİ 2027'DE DOLUYOR

Çipli kimlik kartlarının ülke genelinde dağıtımına 2 Ocak 2017'de başlanmıştı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün (NVİ) düzenlemesine göre kimlik kartının geçerlilik süresi 10 yıl. Kartlar, süresinin bitimini izleyen tarihten itibaren yenileniyor. Bu nedenle 2017'de düzenlenen ilk kartların süresi 2027'den itibaren, kartın düzenlenme tarihine göre sırayla dolacak.

“SÜRESİ SONA EREN KARTLAR GEÇERSİZDİR”

Kartların süresinin dolmasıyla birlikte otomatik olarak yenilenmediği, vatandaşların kendisinin başvuru yapması gerektiği belirtiliyor. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından daha önce yapılan bir paylaşımda "10 yıllık geçerlilik süresi sona eren Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları geçersizdir. Mağduriyet yaşamamak için nüfus cüzdanı ve kimlik kartınızı yenileyiniz" uyarısı yapıldı.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yenileme başvurusu, randevu.nvi.gov.tr adresinden ya da ALO 199 çağrı merkezinden randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine yapılabiliyor. 15 yaşını tamamlayan başvuru sahiplerinin müdürlüğe şahsen gelmesi gerekiyor. Bu yaş grubundaki başvuru sahiplerinin her iki elinden parmak izi, parmak damar izi ve el ayası damar izi alınıyor. 15 yaşını tamamlamayanlardan ise biyometrik veri alınmıyor.

SON 6 AYDA ÇEKİLMİŞ BİYOMETRİK FOTOĞRAF ŞART

Başvuruda mevcut kimlik kartı ya da pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı bir resmi belge isteniyor. Başvuru sahiplerinin, son 6 ay içinde çekilmiş ve uluslararası standartlara (ICAO) uygun 1 adet biyometrik fotoğraf getirmesi gerekiyor. Fotokopi ya da bilgisayarda çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilmiyor.

YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 24 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğine göre, 1 Ocak 2026'dan itibaren kimlik kartı değiştirme bedeli 220 lira olarak uygulanıyor. Kartını kaybeden vatandaşlar ise bu tutarın 2 katı olan 440 lirayı ödüyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZafer El:

Eski kimlik kartı ile gezenler var milletin üstüne ückere değiştirdim neyi öğrendim biliyormudunuz bu memlekette birşeyleri değiştirmek için hiç acele etmeyeceksiniz sınırsız uzatmalar ve aflar var ne güzel dimi

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