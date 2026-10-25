Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Altın alacaklar dikkat! Görünüşleri aynı, fiyatları bambaşka

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Altın alacaklar dikkat! Görünüşleri aynı, fiyatları bambaşka
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Görünüşü birbirinin aynısı olan 22 ayar ve 14 ayar çeyrek altınlar arasında 9 bin liradan fazla fiyat farkı olduğu ortaya çıktı. Darphane’nin bastığı 22 ayar çeyrek altın 10 bin 300 liraya satılırken, pres baskıyla üretilen 14 ayar “seyreltilmiş” çeyrekler 1200 liraya alıcı buluyor. Uzmanlar, düğün, nişan ve birikim için altın alacak vatandaşları görünüşe aldanmamaları konusunda uyardı.

  • 14 ayar çeyrek altınlar pres baskıyla üretildiği için görüntü olarak 22 ayar çeyrek altınla birebir aynı görünüyor.
  • Darphane'nin bastığı sarrafiye çeyrek altın 22 ayar olup yaklaşık 1,75 gram ağırlığında, 14 ayar çeyrek ise belirgin şekilde daha hafif.
  • Çeyrek altının satış fiyatı 10 bin 548 lira, gram altının satış fiyatı 6 bin 384 lira seviyesinde.

Düğün, nişan ve hediye için en çok tercih edilen çeyrek altında, aynı görünüme sahip ürünler arasındaki büyük fiyat farkı dikkat çekti. Düşük ayarlı çeyrek altınların ayırt edilmesi zorlaşıyor.

“GÖRÜNTÜ OLARAK BİRE BİR AYNIDIR”

Show Haber'de yer alan habere göre, kuyumcu Samet Dağaslan, 14 ayar çeyrek altınların pres baskıyla üretildiğini belirterek, “Baskı pres olarak üretilir bunlar. Görüntü olarak bire bir aynıdır” dedi. Dağaslan, seyreltilmiş altınların yalnızca çeyrek değil, yarım ve tam altın boyutlarında da üretildiğini ifade etti.

FARK AĞIRLIKTA

Dağaslan’ın verdiği bilgiye göre 14 ayar çeyrek, 22 ayar çeyreğe göre belirgin şekilde daha hafif. Darphane’nin bastığı sarrafiye çeyrek altın 22 ayar olarak üretiliyor ve yaklaşık 1,75 gram ağırlığında. Dağaslan, ucuz olan 14 ayar çeyreklere de çok sayıda alıcı bulunduğunu kaydetti.

ÇEYREK ALTIN 10 BİN 548 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Piyasa verilerine göre çeyrek altının satış fiyatı bugün sabah saatlerinde 10 bin 548 lira, gram altının satış fiyatı ise 6 bin 384 lira seviyesinde bulunuyor.

“PİYASA FİYATININ ALTINDAYSA ŞÜPHELENİN”

Kuyumcular odaları da daha önce yaptıkları açıklamalarda vatandaşları düşük ayarlı ve sahte altına karşı uyarmıştı. İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, piyasa fiyatının altında satılan altın için “O fiyatların altında satılıyorsa şüpheye düşmek gerek” demişti. Uzmanlar, altının ayarı ve ağırlığının mutlaka kontrol edilmesini ve alışverişin fatura karşılığında güvenilir kuyumculardan yapılmasını tavsiye ediyor.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Roma'ya sıçrayan protestolarda tarihi Kolezyum işgal edildi! Zarar bilinmiyor

Yazık ki ne yazık! Protestocular sonunda burayı da işgal etti
Bulgaristan'da seçim heyecanı! Edirne ve Tekirdağ'da sandıklar kuruldu

2 ilimizde seçim heyecanı! Vatandaşlar soluğu sandıklarda aldı
Sınava geç kalınca çılgına döndü! Eskişehir'de kendisini görüntüleyen muhabire saldırdı

Sınava geç kaldı, faturayı muhabire kesti! O anlar kamerada
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıhasan baba dikkat:

Bu darphane yetkilileri milleti silktirmek içinmi bastırmış, güvenilir kuyumcudan almak ne demek, alınlarında yada tabelalarında güvenilirmi yazıypr

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıemir2003:

Yuh ya! Bundaki amaç çeyrek takanı kandırmak mı?

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nev’in yarım kalan hayali yürek burktu: Denizci şarkılarından albüm hazırlıyordu

Nev’in son hayali yürek burktu: Projesi yarım kaldı
İstanbul'da bir semt diken üstünde! Aynı sokakta 3 günde ikinci cinayet

İstanbul'da bir semt diken üstünde! Aynı sokakta ikinci cinayet
Binlerce yıldır yanan Yanartaş'ta bazı ateşler söndü! Nedeni henüz bilinmiyor

Binlerce yıldır yanıyordu! Yanartaş'ta bazı alevler söndü
Yurt dışına kaçmak üzereydiler! Büyükçekmece ve Bağcılar'daki 2 cinayetin 3 şüphelisi Edirne'de yakalandı

Yurt dışına kaçmak üzereydiler! 3 şüpheli Edirne'de yakalandı
Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu

Otel odasında yaşananlar genç öğretmenin başını fena yaktı
Fenomenin evine kira borcu için gittiler! Gördüklerine inanamadılar

Kira borcu için gittiler! Fenomenin evinden çıkanlar polisi şoke etti
Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti

Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti
Mela Bedel’den annesine yürek burkan veda: Sensiz 7 gün, bu bir elveda değil

Genç şarkıcıdan annesine yürek burkan veda: Sensiz 7 gün