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Mela Bedel’den annesine yürek burkan veda: Sensiz 7 gün, bu bir elveda değil

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Mela Bedel’den annesine yürek burkan veda: Sensiz 7 gün, bu bir elveda değil
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Annesi Mercan Öznar’ı kaybeden genç şarkıcı Mela Bedel, acısının yedinci gününde annesinin fotoğrafını paylaşarak duygularını dile getirdi. “Sensiz 7 gün” diyen şarkıcı, annesine ve ağabeyine seslendiği mesajıyla yürek burktu.

Şarkıcı Mela Bedel, annesi Mercan Öznar’ın vefatının yedinci gününde Instagram hikâyesinden annesinin fotoğrafını paylaşarak duygularını dile getirdi. Bedel, paylaşımına “Sensiz 7 gün. Bu bir elveda değil melek annem, bu bir elveda değil” sözleriyle başladı.

"ŞİMDİ ABİMLESİN"

Annesine ve ağabeyine seslenen şarkıcı, “Bu dünyada bana emanettin, şimdi abimlesin. İkinizi de gururlandırmaya devam edeceğim söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

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