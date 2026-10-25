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Zelenskiy'den ateşkes mesajı: Cephede operasyonları durdurmaya hazırız, toprak vermeyiz

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Zelenskiy'den ateşkes mesajı: Cephede operasyonları durdurmaya hazırız, toprak vermeyiz
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile savaşı sona erdirmek için mevcut cephe hatlarında askeri operasyonları durdurmaya hazır olduklarını açıkladı. ABC News'e konuşan Zelenskiy, Ukrayna topraklarının yüzde 25'inden vazgeçilmesini öngören teklifleri ise reddetti. Zelenskiy, son üç ayda ABD'den yalnızca 24 Patriot önleyici füzesi teslim alabildiklerini söyledi.

KİEV, 25 Ekim (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile çatışmalara bir an önce son vermek için mevcut cephe hatlarında askeri operasyonları durdurmaya hazır olduklarını belirtti ancak ülke topraklarından taviz vermeyi kesin bir dille reddetti.

Zelenskiy cuma günü ABC News'e verdiği röportajda, ateşkes anlaşmasına varma niyetinde olduklarını dile getirerek, Ukrayna topraklarının yüzde 25'inden vazgeçilmesini öngören teklifleri ise kabul etmediklerini ifade etti.

AYDA 350 FÜZE GEREKİYOR, 3 AYDA 24 GELDİ

ABD'nin askeri yardımlarındaki düşüşten duyduğu üzüntüyü dile getiren Zelenskiy, Patriot hava savunma sistemleri için aylık 350 füze gereksinimine karşın, son üç ayda ABD'den yalnızca 24 önleyici füze teslim alabildiklerini söyledi. Durumun ciddiyetine dikkat çeken Zelenskiy, sadece perşembe gecesi Kiev'e 30 balistik füzenin isabet ettiğini hatırlattı.

Öte yandan ABD basınında yer alan haberlere göre Washington, barış anlaşmasını sağlamak adına Zelenskiy'ye taviz verme baskısında bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump ise ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanamamasından dolayı Kiev'i sorumlu tutuyor.

ÜÇLÜ GÖRÜŞME KASIMDA ABU DABİ'DE

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna-ABD üçlü görüşmelerinin kasım ayının ilk yarısında gerçekleştirilmesinin planlandığını duyurdu. Sözcü, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek görüşmelerde, bir barış çözümünün ardından Rusya ve Ukrayna'ya yönelik güvenlik düzenlemelerine odaklanılacağını kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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