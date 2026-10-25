Meclise gelen dilekçeler şaşkına çevirdi! Yok artık dedirten talep

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TBMM Dilekçe Komisyonuna eylül ayında 1426 başvuru yapıldı. Vatandaşların talepleri arasında 60 yaş üzerindekilere yeşil pasaport verilmesi, üniversitelerin 3 yıla düşürülmesi, işçilerin yıllık izinlerinin 6 haftaya çıkarılması ve istifa edenlere kıdem tazminatı ödenmesi gibi öneriler yer aldı. En dikkat çeken başvurulardan biri ise Ankara'nın Tekirdağ'a bağlanması talebi oldu.

TBMM'YE BİR AYDA 1426 DİLEKÇE GÖNDERİLDİ

Vatandaşların talep ve şikayetlerini değerlendiren TBMM Dilekçe Komisyonunun Eylül Ayı Faaliyet Raporu'nda dikkat çekici başvurular yer aldı.

AA muhabirinin rapordan derlediği bilgilere göre, komisyona eylül ayında toplam 1426 dilekçe gönderildi. Başvuruların 196'sı kadınlar tarafından yapıldı.

Günlük ortalama 48 dilekçenin ulaştığı komisyona en fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir'den geldi.

Başvurularda en çok komisyon işlemleri, adalet hizmetleri, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konuları öne çıktı.

60 YAŞ ÜZERİNDEKİLERE YEŞİL PASAPORT TALEBİ

Komisyona gönderilen dilekçelerde vatandaşların pasaport haklarına ilişkin talepleri de yer aldı.

Bir başvuruda, 60 yaş ve üzerindeki tüm vatandaşlara yeşil pasaport hakkı tanınması için yasal düzenleme yapılması istendi.

Söz konusu öneri, komisyona iletilen vatandaş talepleri arasında bulunuyor. Konuya ilişkin alınmış bir yasal düzenleme kararı bulunmuyor.

ÜNİVERSİTELER 3 YILA DÜŞÜRÜLSÜN İSTEDİLER

Eğitim alanındaki başvurularda ise üniversitelerin öğrenim süreleri gündeme geldi.

Bazı vatandaşlar, lisans programlarının 4 yıldan 3 yıla düşürülmesini talep etti. Sağlık alanındaki lisans programlarının ise 6 yıla çıkarılması yönünde öneriler sunuldu.

İŞÇİLERE 6 HAFTA YILLIK İZİN VE İSTİFA EDENLERE TAZMİNAT

Çalışma hayatına ilişkin talepler de dikkat çekti.

Komisyona başvuran vatandaşlar, işçilerin yıllık izin sürelerinin 6 hafta olarak belirlenmesini ve kendi isteğiyle işten ayrılan çalışanlara da kıdem tazminatı ödenmesini istedi.

İş ilanlarında ücret bilgisinin belirtilmesinin zorunlu hale getirilmesi de talepler arasında yer aldı.

NAFAKAYA SÜRE SINIRI GETİRİLMESİ İSTENDİ

Dilekçe Komisyonuna yapılan başvurulardan birinde, yoksulluk nafakasının evlilik süresi ve tarafların ekonomik durumlarına göre belirli bir süreyle sınırlandırılması talep edildi.

Başvuruda, çocuklara yönelik iştirak nafakasının korunması ve yoksulluk nafakası süresinin sona ermesinin ardından ihtiyaç sahibi kişilere devlet tarafından sosyal yardım sağlanması önerildi.

KADINLARA YÖNELİK SOSYAL MEDYA ZORBALIĞINA YASA TALEBİ

Komisyona gönderilen dilekçelerde kadınlara yönelik sosyal medya zorbalığıyla mücadele edilmesi için özel bir yasa çıkarılması da istendi.

Bir başka başvuruda ise kiralık katil tutarak cinayete azmettiren kişilere üst sınırdan ceza verilmesi ve bu kişilerin mağdur yakınlarının maddi ve manevi zararlarından sorumlu tutulması yönünde düzenleme yapılması talep edildi.

ANKARA'NIN TEKİRDAĞ'A BAĞLANMASINI İSTEDİLER

Başvurular arasında sıra dışı öneriler de yer aldı.

Bir vatandaş, Ankara'nın Tekirdağ'a bağlanmasını talep etti. Bir başka dilekçede ise Türkiye genelindeki tüm belediyelerin "Belediye Genel Müdürlüğü" adı altında oluşturulacak bir üst kuruma bağlanması önerildi.

Vatandaşların belirli sayıda imza toplayarak doğrudan TBMM'ye kanun teklifi sunabilmesini sağlayacak "halk teşebbüsü hakkı" için de düzenleme istendi.

İBADET ALANLARI VE ASKERLİK SONRASI MAAŞ TALEBİ

Komisyona iletilen diğer başvurularda, kamu kurumlarında Alevi vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirebilecekleri uygun alanların oluşturulması ve ders ile mesai saatlerinde farklı inanç gruplarının ibadet zamanlarının dikkate alınması istendi.

Askerlik görevi sırasında psikolojik sorun yaşayan kişilere terhis sonrasında maaş bağlanması da talepler arasında yer aldı.

TALEPLER İLGİLİ KURUMLARA İLETİLİYOR

AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık başkanlığındaki TBMM Dilekçe Komisyonu, vatandaşların dilekçelerini inceleyerek ilgili kurumlarla iletişime geçiyor.

Komisyon, başvurularda belirtilen sorunların çözümü ve taleplerin değerlendirilmesi amacıyla TBMM Başkanlık Divanı ve ilgili kurumlarla çalışmalar yürütüyor. Komisyona iletilen bu öneriler, vatandaşların taleplerini yansıtıyor; yasalaştıkları veya uygulamaya alınacakları anlamına gelmiyor.

Kaynak: AA