İpek Karapınar anne oldu! Oğluna Aslan Kuzey adını verdi

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“Kırgın Çiçekler” dizisiyle tanınan oyuncu İpek Karapınar, ilk kez anne oldu. Yönetmen eşi Ali Balcı ile erkek bebeklerini kucaklarına alan çift, oğullarına Aslan Kuzey adını verdi.

"MİNİĞİMİZ BİRAZ ERKEN GELDİ"

Bebeğinin beklenenden biraz erken dünyaya geldiğini belirten Karapınar, “Miniğimiz biraz erken geldi, herhalde hemen çıkmak istedi” dedi.

2025’te Ali Balcı ile evlenen oyuncu, hamile olduğunu mayıs ayında duyurmuş ve bir erkek bebek beklediğini açıklamıştı.