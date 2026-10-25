Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İpek Karapınar anne oldu! Oğluna Aslan Kuzey adını verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İpek Karapınar anne oldu! Oğluna Aslan Kuzey adını verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

“Kırgın Çiçekler” dizisiyle tanınan oyuncu İpek Karapınar, eşi yönetmen Ali Balcı ile ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Erkek bebek dünyaya getiren Karapınar, oğullarına Aslan Kuzey adını verdi.

“Kırgın Çiçekler” dizisiyle tanınan oyuncu İpek Karapınar, ilk kez anne oldu. Yönetmen eşi Ali Balcı ile erkek bebeklerini kucaklarına alan çift, oğullarına Aslan Kuzey adını verdi.

"MİNİĞİMİZ BİRAZ ERKEN GELDİ"

Bebeğinin beklenenden biraz erken dünyaya geldiğini belirten Karapınar, “Miniğimiz biraz erken geldi, herhalde hemen çıkmak istedi” dedi.

2025’te Ali Balcı ile evlenen oyuncu, hamile olduğunu mayıs ayında duyurmuş ve bir erkek bebek beklediğini açıklamıştı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Mehmet Şef mutfaktan çıktı, Kubat’la türkü söyledi

Mehmet Şef'i hiç böyle görmediniz!
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBakış Açısı:

Yunan ismi verecek diye korktum çok şükür yunan değilmiş

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yurt dışına kaçmak üzereydiler! Büyükçekmece ve Bağcılar'daki 2 cinayetin 3 şüphelisi Edirne'de yakalandı

Yurt dışına kaçmak üzereydiler! 3 şüpheli Edirne'de yakalandı
“Adli Süreçteki Çocuk: Adalet, Koruma ve Sorumluluk” paneli gerçekleştirildi

Çocukların adli süreçleri için önemli buluşma
Çin'de dev altın keşfi! Değeri 83 milyar dolar

Ülkede inanılmaz boyutta altın rezervi keşfedildi! Ekonomi şahlanacak
Kraliyet ailesini sarsan skandal: Meghan Markle'ın babası hakkında çocuk istismarı iddiası

Öz oğlu ihbar etti! Meghan Markle'ın babasına mide bulandıran suçlama
Antalya'da parktaki köprüden 25 metre aşağı düştü! Kurtarma operasyonu 2 saat sürdü

Adımını attı, havada yürür gibi gitti! 25 metreden düştü
Cizre'de Amedspor kutlaması korkuttu! Havai fişekler kalabalığın üzerine atıldı

Liderlik kutlaması korkuya döndü! Fişekler kalabalığa atıldı
2 yıldır süren protestoların ardından Sırbistan sandık başında

Görüntü bugün kaydedildi! Kuyruğun sonu görünmüyor