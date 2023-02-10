Enkaz altında mucizeler gerçekleşiyor! Umutları yeşerten haberler peş peşe geldi

Depremlerde enkazdan çıkarılan her kişi umutları artırıyor. Hatay'ın Antakya ilçesinde 108 saat sonra enkazdan çıkarılan kadının ilk sorusu, "Eşim yaşıyor mu?" oldu. Kahramanmaraş'ta ailesiyle birlikte enkaz altında kurtarılmayı bekleyen kadın çektiği video ile helallik isterken, Diyarbakır'da ise deprem anında uyanık olan 12 yaşındaki Rüzgar ailesini kurtardı, kendisi ise hayatını kaybetti. Hatay'da ise 69 saat sonra kurtarılan gencin ilk isteği üniversite hazırlık kitapları oldu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde aramızdan ayrılan vatandaşlarımız yürekleri dağlıyor. Depremin ilk gününden bu yana canla başla çalışan arama kurtarma ekiplerinin enkazdan çıkardığı her bir kişi ise umutlarımızı yeniden yeşertiyor.

ENKAZDAN ÇIKARILDI, ÖNCE KİTAPLARINI SORDU

Hatay'da devam eden arama-kurtarma çalışmalarının 69. saatinde enkazdan sağ olarak çıkarılan 19 yaşındaki Gürkan Öztürk ile hastaneye götürüldüğü esnada kendisine müdahale eden Sağlık Görevlisi Havva Aydanur Ertuğrul arasında tebessüm ettiren kitap diyaloğunun olduğu video, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Enkazdan sağ olarak çıkarıldıktan sonra acılarını unutan 19 yaşındaki Galip Öztürk'ün tek önceliği, 5 ay sonra gireceği YKS'ye çalıştığı kitapları oldu. Kendi acısını bir kenara bırakan Öztürk, Sağlık Görevlisi Havva Aydanur Ertuğrul ile arasında ambulans içerisinde geçen diyalogda, kitaplarının bulunmasını istedi. Ertuğrul'un, "Hangi kitapları istiyorsun?" sorusu üzerine genç, sınav için gerekli olan bütün kitapları saydı. Bunun üzerine Ertuğrul, kendisinin istediği bütün kitapları temin edeceğini söyledi.

Gencin bütün kitaplarının "Ülkem Okuyor" projesi çerçevesinde temin edileceği ve bu projenin enkaz kaldırma çalışmalarından sonra da tüm çocukları kapsayacak şekilde devam edeceği öğrenildi.

"BİZ ÖLÜRSEK HAKKINIZI HELAL EDİN"

Kahramanmaraş merkezli depremde binlerce yıkılırken, enkaz altında kalan binlerce vatandaş kurtarılmayı bekliyor. Enkaz altında kalan bir bir aile çektiği videoyu sosyal medya platformu Tiktok'a yükledi. Videoda helallik isteyen kadın, "Bir sürü insanın bende hakkı vardı. Biz ölürsek, telefonu bulursanız hakkınızı helal edin. Mustafagile 2 bin 500 TL borcum var" açıklamasında bulundu.

"EŞİM YAŞAMIYORSA BENİM YAŞAMAMIN ANLAMI YOK"

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Cebrail Mahallesinde bulunan Emlak Bankası Evleri enkazında Burdur İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Timi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kurtarma Timi ve Kore'den gelen arama kurtarma ekibinin teknolojik destek verdiği kurtarma operasyonunda 62 yaşında Selma Güneş enkaz altından çıkarıldı. Enkaz altından çıkarılan Selma Güneş'in ilk sorusu "Eşim yaşıyor mu, yaşamıyorsa benim yaşamamın anlamı yok" oldu.

"SAKLANMAYA ZAMANIMIZ OLMADI"

Ambulansta sağlık personeline deprem anında yaşadıklarını da anlatan Güneş, "Gece 3 gibi kalktım bir bardak su içtim. Yanında da bir parça kahve vardı onu yedim. Demek ki onların faydası olmuş. Allah tarafından. Hiç acıkmadım sadece susadım" dedi. Ayrıca deprem ile ilgili olarak; "Beşik gibi sallandık, dolaplar üzerimize düştü. Saklanmaya zamanımız olmadı. Depremi hissedince hemen kalktım annem öbür divanda yatıyordu. 'Anne kalk deprem oluyor' dedim elini tuttum, o anda dolaplar üzerimize düştü. Ben tabana düştüm, annem de divanın üzerine düştü" diyerek yaşadıklarını anlattı.

AİLESİNİ KURTARAN 12 YAŞINDAKİ RÜZGAR HAYATINI KAYBETTİ

İki depremde Diyarbakır'da yıkılan binalardan biri de Taş ailesinin yaşadığı merkez Bağlar ilçesindeki Yoldaş Apartmanı oldu. Depremin yaşandığı saatte uyanık olan 12 yaşındaki Rüzgar Taş, şiddetli sarsıntıyı hissettiğinde annesi Nebahat, babası Halim Taş ve 2'si kız 6 kardeşini uyandırdı. Rüzgar'ın 5 kardeşi binadan çıkıp bölgeden uzaklaşmayı başardı. Rüzgar ile annesi, babası ve ablası, çıkmaya çalıştıkları esnada yıkılan binanın altında kaldı.

TÜM AİLESİNİ UYANDIRARAK KURTARDI

Rüzgar'ın amcası ve çevredekilerin yardımıyla anne Nebahat ve baba Halim Taş ile abla enkazdan yaralı çıkarıldı. Rüzgar'ın ise cansız bedenine ulaşıldı. Kaybettiği evladının fotoğrafına bakarak duygulu anlar yaşayan acılı anne Nebahat Taş, depremin yaşandığı sırada uyuduklarını, oğlu Rüzgar'ın tüm aile fertlerini uyandırarak kurtulmalarını sağladığını söyledi.

"RÜZGAR, 'ANNE KORKMA' DİYE ÇIRPINIYORDU"

Taş, "Deprem öyle şiddetliydi ki evin duvarlarına tutunduk. O esnada Rüzgar, 'Anne korkma, anne duracak, anne korkma.' diye kuş gibi çırpınıyordu. Bir eliyle duvara tutunmuş bir eliyle de elimi tutmuştu. Hepimiz telaş içindeydik, ne yaptığımızı bilmiyorduk. Merdivenleri o telaşla 4'er 5'er nasıl indiğimizi bilmiyordum." dedi.

"BİNA TUZLA BUZ OLDU"

Oğluyla aralarında birer metre mesafe olduğunu ifade eden Taş, şunları söyledi: "Öyle bir patlama sesi geldi ki bina tuzla buz oldu. Gözümü açtığımda yerin altındaydım. O esnada eşimin sesi geldi. Karanlıktı, hiçbir şey göremiyordum. Kafamdan kan geliyordu. Eşime 'Halim'im başımda çok kanama var.' dedim. O da bana 'Ben de enkazın altındayım' dedi. O esnada kızımın sesi geldi. Binanın çıkışında 4 genç vardı. O gençlerden birinin bedeni üzerimdeydi. Diğeri, eliyle ayağımı tutmuştu."

"RÜZGAR'IM YOKTU"

Nebahat Taş, oğlunun sesini ise hiç duymadığını anlatarak, bu sırada eşinin bağırarak yardım istediğini belirtti. Nebahat Taş, "Rüzgar'dan hiç ses almadım. Elime su borusu saplanmıştı, onu çıkardım. Başıma saplanan camı çıkardım. Telefonum sürekli çalıyordu. Arayan Rüzgar'ın öğretmeniydi ama açamıyordum. Mahalledeki esnaf da arıyordu, açamıyordum. Eşimin bağırmasıyla kayınbiraderimin sesini duydum. 'Sizi kurtaracağım.' dedi. İlk başta ağabeyini çıkardı. Daha sonra beni büyük uğraşlarla çıkardı. Büyük oğlum 'Anne, Rüzgar yok.' dedi. Rüzgar'ım yoktu." dedi.

"OĞLUM MELEK OLDU"

Taş, zemin kata indiklerinde binanın yıkılacağını anladıklarını, kolonların tamamen patladığını gördüklerini ifade etti. Nebahat Taş, Rüzgar'ın çok akıllı, merhametli, arkadaşlarını seven, arkadaşlarıyla uyumlu, futbol aşığı bir çocuk olduğunu anlatarak, "Rüzgar'ım hepimizi uyandırdı, hepimizi kurtardı ama kendisini kurtaramadı. Oğlum melek oldu. Çok çaresizim. Evlat acısı kadar zor bir şey yok." diye konuştu. Oğlunun cenazesini toprağa veren Nebahat Taş, mezardan aldığı bir avuç toprağı da cebinde taşıyor.

KEPÇE OPERATÖRÜNÜN DİKKATİ HAYATINI KURTARDI

Kahramanmaraş Mahallesi 12 Şubat ilçesinde 7 katlı Sabır Apartmanı'nın enkazında molozları kaldıran kepçe operatörü Adnan Altun, deprem yığının altındaki Vahit isimli şahsı fark etti. İkinci katta oturan vatandaş için ekipler oraya yönlendirildi. Burada çalışmalar yoğunlaştırıldı. Depremin 109. saatinde Vahit isimli vatandaş, enkazdan sağ çıkarıldı. Büyük bir dikkatle sedyeye alınan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"BİRÇOK DÜNYAYI KURTARMAYI BAŞARDINIZ, TEBRİKLER"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün 10 yaşında bir depremzedeyi enkazdan sağ çıkartan ekibin komutanıyla konuştuğunu belirtip, 'Kim bir canı kurtarırsa bütün dünyayı kurtarmış gibi olur. Halihazırda birçok dünyayı kurtarmayı başardınız ' tebrikler? açıklamasını yaptı.

İSRAİL EKİBİ, 18 KİŞİYİ KURTARDI

İsrail'den yapılan açıklamada Zeytin Dalları adı verilen insani yardım kapsamında dün 8 kişiyi enkaz altında sağ çıkartıldığı, toplamda 18 kişinin kurtarıldığı ifade edildi. Açıklamada 'Bu sabah kurtarma ekipleri, Türkiye'nin Kahramanmaraş şehrinde bir evin yıkıntıları arasında mahsur kalan 10 yaşındaki bir çocuğu bir saat süren operasyonda bulup kurtardı. Kurtarma ekipleri, kurtarma sırasında çocuğa hayat kurtaran tıbbi tedavi sağladı ve ardından, daha fazla tıbbi tedavi için onu bir hastaneye nakletti' denildi.

Doktor, hemşire ve sağlık görevlilerinden oluşan bir tıbbi ekip ise Kahramanmaraş'ta depremler sırasında terk edilen bir hastanenin yeniden açılmasına yardım edip, tedaviye başladı.

106 SAAT SONRA İKİ ÇOCUK VE ANNELERİ KURTARILDI

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi'ndeki 4 katlı Tekiş Apartmanı'nın enkazından iki çocuk ve anneleri çalışmaların 106'ncı saatinde sağ olarak kurtarıldı. Depremzedelerin çökme esnasında binanın birinci katında bulunduğu öğrenildi. Azaflı Eskişehir arama kurtarma ekibi tarafından enkazdan çıkarılan Ayşenaz Kesici (9), İkranaz Kesici (6) ve anneleri Melike Kesici'ye ilk müdahaleyi çalışmalara katılan İspanyol ve Türk ekipler yaptı. İlk müdahalenin ardından depremzedeler sedyeyle hastaneye sevk edilmek üzere ambulansa taşındı. Depremzedelerin kurtarılma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

LİDER APARTMANI MÜCİZENİN ADRESİ OLDU

Hatay'ın Antakya ilçesindeki General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde arama kurtarma çalışması yapan ekipler, Hakkı Dedebeyoğlu Sokak'taki Lider Apartmanı'nda enkazdan ses geldiğini fark etti. Ekiplerin çalışması sonucu 36 yaşındaki anne Neslihan Karadeniz ile çocukları 6 yaşındaki Ramazan Musab, 13 yaşındaki Münire ve 21 yaşındaki Fatmanur enkazdan sağ çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık personeli tarafından hastaneye kaldırıldı. Arama kurtarma ekipleri ve çevredekiler, büyük mutluluk yaşadı. Kurtarılanların yakınlarının baba Alpaslan Karadeniz'in de yıkıntıların altında olduğunu söylediği ekipler, yaptıkları dinlemede enkazda tekrar ses tespit etti.

DEPREMDEN 109 SAAT SONRA KURTARILDI

Öte yandan ekipler, sesin geldiği noktada saatler süren çalışmanın ardından 50'li yaşlardaki Doğan ve Temadur Konaç'ı, depremden 109 saat sonra enkazdan sağ çıkardı. Yaralılar, 112 Acil Servis personelince hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar ekipleri alkışlayarak kutladı.

GÜNLER SONRA GELEN MUCİZE

Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazında çalışmalarını sürdüren Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) ekipleri, Kazım isimli vatandaşı 109 saat sonra sağ çıkardı. Kazım'ın kurtarıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Kazım'ın kurtarma ekibinden bir kişinin kolunu sıkı sıkı tuttuğu anlar yer aldı.