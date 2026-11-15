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Mardin'deki amatör maçta korkunç olay

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Mardin'deki amatör maçta korkunç olay
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Bölgesel Amatör Lig'de oynanan Nusaybin Belediyespor-Siirtspor karşılaşmasında iki futbolcunun saha kenarındaki beton zemine çarpması ve dilinin boğazına kaçması korku dolu anlara neden oldu. İlk müdahalesi sahada yapılan Siirtsporlu Yahya Bengi ile Nusaybin Belediyesporlu Burak Çetin'in sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bölgesel Amatör Lig'de Nusaybin Belediyespor ile Siirtspor arasında oynanan karşılaşmada yaşanan sakatlık, kısa süreli paniğe neden oldu. 

İKİ FUTBOLCU BETON ZEMİNE ÇARPTI

Nusaybin'de oynanan mücadelenin 39. dakikasında taç çizgisi kenarında top mücadelesine giren iki futbolcu, saha kenarındaki beton zemine çarptı. 

DİLİ BOĞAZINA KAÇTI

Çarpışmanın ardından Siirtsporlu Yahya Bengi'nin dilinin boğazına kaçtığı belirtilirken, futbolcuya ilk müdahaleyi Nusaybin Belediyespor sağlık ekibi yaptı. Karşılaşmaya ara verilirken ambulans da sahaya girdi.

SON DURUMLARI İYİ

Sağlık ekiplerinin müdahalesi ve kontrollerinin ardından Siirtsporlu Yahya Bengi ile Nusaybin Belediyesporlu Burak Çetin'in sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yaşanan korku dolu anların ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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