Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Karababa Köprüsü altındaki Fırat yatağı kurudu, Roma dönemine ait mağaralar çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atatürk ve Birecik barajlarındaki sızıntı kontrolü çalışmaları yüzünden seviyesi düşen Fırat Nehri'nin Karababa Köprüsü çevresindeki yatağı kurudu. Köprü altında suyun çekilmesiyle Roma dönemine ait mağaralar ortaya çıktı; vatandaşlar kuruyan yatağa inip fotoğraf çektirdi.

Atatürk ve Birecik barajlarında yürütülen sızıntı kontrolü çalışmaları nedeniyle su seviyesi düşürülen Fırat Nehri'nin Karababa Köprüsü çevresindeki yatağı kurudu.

Üzerine türküler ve şarkılar yazılan, bölgenin önemli su kaynaklarından Fırat Nehri'nde yaşanan çekilme, nehir yatağında geniş alanların ortaya çıkmasına neden oldu.

Köprünün altındaki bölümde suyun tamamen çekilmesiyle daha önce baraj suları altında kalan alanlar gün yüzüne çıktı.

Baraj suları altında olan Roma dönemine ait mağaralar su seviyesinin düşmesiyle görülmeye başlandı.

Su seviyesindeki düşüş üzerine bazı vatandaşlar, bu manzarayı görüntüledi, bazıları kuruyan nehir yatağına inerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Doğa fotoğrafçısı Muhammed Aktürk, AA muhabirine, ilk kez nehrin kuruduğunu gördüğünü belirterek bu anı ölümsüzleştirmek için bölgeye geldiğini söyledi.

Bölge halkından Faruk Kalkan da ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA
Nişanında davulu eline aldı, eğlencenin dozunu artırdı40

Gelin adayı eğlencenin dibine vurdu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk sinemasının efsanesi Susuz Yaz dizi oluyor: Başrolde Mert Ramazan Demir var

Yalı Çapkını'nın Ferit'inin yeni projesi belli oldu
Karaman FK'nın takım otobüsünde yangın! Futbolcular ölümden döndü

Maça giderken kabusu yaşadılar! Otobüsün kapıları açılmadı
Kortta savaşın gölgesi! İki yıldız arasında büyük gerilim

Savaşın ateşi korta düştü! Tansiyon yükseldi
ABD'de işler çığırından çıktı! 875 uçuş daha iptal edildi, Beyaz Saray alarma geçti

Kaos büyüyor! Haberler art arda gelince Beyaz Saray alarma geçti
Trump'ın İran planında Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı! Mossad harekete geçti

Mossad devreye girdi, ortalık karıştı! Gündem yaratacak Erdoğan detayı
Bahçeli, 50 maddelik mesajla sinyali verdi! 'Vakti gelmiştir'

50 maddelik mesajla sinyali verdi! "Vakti gelmiştir"
Direğin altında kalan otomobil alev aldı! 13 yaşındaki çocuk ve 19 yaşındaki sürücü öldü

Otomobilin hali facianın büyüklüğünü gözler önüne serdi