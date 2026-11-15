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Amedspor teknik direktörü Besnik Hasi'den Diyarbakır'a övgü

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Amedspor teknik direktörü Besnik Hasi'den Diyarbakır'a övgü
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Kosovalı teknik direktör Besnik Hasi, yaklaşık 5 aydır görev yaptığı Diyarbakır ve Amedspor hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Göreve başlamadan önce çevresinden önyargılarla karşılaştığını belirten Hasi, Diyarbakır'ın temizliği, yeşilliği ve halkın misafirperverliği karşısında etkilendiğini söyledi. Diyarbakırlıların dışarıdan sert görünse de çok sıcakkanlı olduğunu vurgulayan Hasi, şehir ve insanlarına dair olumlu izlenimlerini paylaştı.

  • Amedspor'un tarihindeki ilk yabancı teknik direktörü Kosovalı Besnik Hasi, yaklaşık 5 aydır Diyarbakır'da görev yapıyor.
  • Hasi, Diyarbakır'ı çok güzel, temiz ve bol yeşilliği olan bir şehir olarak nitelendirdi.
  • Hasi, Diyarbakırlıların şehirlerini sevdiğini ve temiz tutmak için çaba harcadığını, tanındıklarında sıcakkanlı olduklarını söyledi.

Süper Lig ekibi Amedspor’un tarihindeki ilk yabancı teknik direktörü olan Kosovalı çalıştırıcı Besnik Hasi, yaklaşık 5 aydır görev yaptığı Diyarbakır'a ve şehir halkına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kentin temizliğine, yeşilliğine ve insanlarının misafirperverliğine hayran kaldığını belirten Hasi, göreve başlamadan önce çevresinden aldığı önyargılı tepkileri de paylaştı.

''ÖNYARGILARLA KARŞILAŞTIM AMA...''

Farklı ülkelerde ve kültürlerde görev yapmış deneyimli teknik adam, Amedspor'a imza atma sürecinde çevresindekilerin coğrafi konum üzerinden kendisine tereddütle yaklaştığını ifade ederek, "Buraya geldiğim zaman birçok insan 'Suriye'ye yakın, ne yapacaksın orada?' diye sordu. Deneyimlerimden şunu öğrendim; insan olarak hepimiz aynıyız. İnançlarımız, renklerimiz farklı olabilir ama saygı görmek için önce saygı göstermek çok önemli. Diyarbakır'a geldiğimde şehir beni pozitif anlamda çok etkiledi. Çok güzel, temiz ve bol yeşilliği olan bir şehir. Belçika'da da caddeleri üç şeritli ve parkları olan yeşil şehirlerde yaşamıştım; burası da bu açıdan beni etkiledi." dedi.

''SERT GÖRÜNÜYORLAR AMA ÇOK SICAKKANLILAR''

Diyarbakır halkının kentine olan bağlılığına ve temizlik hassasiyetine vurgu yapan Besnik Hasi, bölge insanına dair izlenimlerini "Diyarbakırlılar şehirlerini çok seviyor, güzelleştirmek ve temiz tutmak için büyük çaba harcıyorlar. İnsanlarına gelecek olursak; dışarıdan bakıldığında belki sert bir mizaçları var gibi görünüyor ancak onlarla konuşup birbirinizi tanıdığınızda ne kadar sıcakkanlı olduklarını görüyorsunuz. Sizi benimsedikleri andan itibaren sizin için her şeyi yapmaya hazırlar. Farklı kültürleri tanıdığım için bu durum benim adıma büyük bir sürpriz olmadı ama ekibimdeki asistanlarım için oldukça şaşırtıcı bir deneyimdi.'' sözleriyle anlattı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSaid Amedi:

Besnik Böyle dedi diye hırt olur şimdi, ırkçılar sevmez Amedsporu.

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Haber YorumlarıMustafa Turun:

diyarbakır insanı gibi yeryüzünde yok denilecek kadar azdır çünkü bizde allah korkusu var saygı ve sevgilerimle

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