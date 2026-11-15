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İspanyollar Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor! Ocak ayında uçak kalkabilir

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İspanyollar Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor! Ocak ayında uçak kalkabilir Haber Videosunu İzle
İspanyollar Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor! Ocak ayında uçak kalkabilir
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Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkat çeken Oğuz Aydın, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın, milli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ve ocak ayında sarı-lacivertli kulübe resmi teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Fenerbahçe formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken Oğuz Aydın'ın geleceğiyle ilgili yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın, 26 yaşındaki milli futbolcuyu yakından takip ettiği ve ara transfer döneminde kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi.

İspanyol ekibinin, Oğuz Aydın için Fenerbahçe'nin kapısını çalarak resmi teklif sunmayı planladığı öne sürüldü. Sevilla'nın yanı sıra İngiltere ve Almanya'dan bazı kulüplerin de milli futbolcuyla ilgilendiği ifade edildi.

BU SEZON 9 GOLE KATKI SAĞLADI

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oğuz Aydın, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 11 karşılaşmada 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 1 kez fileleri havalandırdı. Toplam 15 resmi karşılaşmada görev alan milli futbolcu, 4 gol ve 5 asistle 9 gole doğrudan katkı sağladı.

PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO

Hızı, çalım yeteneği ve hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çeken Oğuz Aydın, her iki kanatta da görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun, Sevilla'nın transfer kriterlerine uygun olduğu aktarıldı.

GÖZLER FENERBAHÇE'NİN VERECEĞİ KARARDA

Sevilla'nın ara transfer döneminde resmi teklif yapması halinde Fenerbahçe yönetiminin nasıl bir karar vereceği merak ediliyor. İngiltere ve Almanya'dan da takip edildiği belirtilen Oğuz Aydın'ın geleceği, ocak ayındaki transfer döneminin dikkat çeken konularından biri olabilir.

Kaynak: Haberler.com
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