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Deniz Çakır ekranlara geri dönüyor! Yeni dizisi ve rolü belli oldu

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Deniz Çakır ekranlara geri dönüyor! Yeni dizisi ve rolü belli oldu
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Yaprak Dökümü dizisindeki Ferhunde karakteriyle hafızalara kazınan Deniz Çakır, uzun süren ekran arasının ardından geri dönüyor. Ünlü oyuncu, ocak ayında TV8'de yayınlanması planlanan Mükemmel Anneler dizisinde Neslihan karakterine hayat verecek.

  • Deniz Çakır, TV8'de yayınlanması planlanan Mükemmel Anneler dizisiyle ekranlara dönüyor.
  • Pem Yapım imzalı dizide Çakır, Neslihan karakterini canlandıracak.
  • Dizinin yönetmenliğini Koray Kerimoğlu üstlenirken senaryosunu Sevgi Yılmaz kaleme alıyor.

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Ferhunde karakteriyle hafızalara kazınan Deniz Çakır, uzun süren ekran arasını sonlandırmaya hazırlanıyor. Bir süredir televizyon projelerinde yer almayan ünlü oyuncunun yeni adresi belli oldu. Çakır, TV8'de yayınlanması planlanan Mükemmel Anneler dizisiyle izleyici karşısına çıkacak.

YENİ PROJESİ İÇİN ANLAŞMA SAĞLADI

Başarılı oyuncu Deniz Çakır, kendisine gelen teklifleri değerlendirdikten sonra yeni projesine karar verdi. Çakır, Pem Yapım imzası taşıyan Mükemmel Anneler dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı.

Kadınların hayatını ve dünyasını merkeze alacak yapımın ocak ayında TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanıyor.

NESLİHAN KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre Deniz Çakır, yeni dizisinde Neslihan karakterini canlandıracak.

Mükemmel Anneler'in yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu otururken senaryosunu Sevgi Yılmaz kaleme alacak.

FERHUNDE KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği Ferhunde karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Deniz Çakır, uzun süren ekran arasının ardından yeniden televizyon seyircisiyle buluşacak.

Ünlü oyuncunun yeni projesinde canlandıracağı Neslihan karakterinin hikâyesine ilişkin ayrıntılar ise henüz paylaşılmadı.

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