Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC’nin 43. kuruluş yıl dönümü mesajı: Kıbrıs bizim milli davamızdır

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KKTC’nin 15 Kasım 1983'te ilan edilişinin 43. yıl dönümü, Lefkoşa başta olmak üzere ülke genelinde törenlerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yıl dönümü dolayısıyla Kıbrıs Türk halkına dayanışma mesajı verdi.

“KIBRIS TÜRKÜ KARDEŞLERİME SELAM VE MUHABBETLERİMİ İLETİYORUM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 43'üncü kuruluş yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyor; kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Dayanışmamızı her alanda daha da güçlendirmeye devam edeceğimiz Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Kıbrıs bizim millî davamızdır... Kıbrıs’ı ne olursa olsun asla yalnız bırakmayacağız.”

ERHÜRMAN’A MEKTUP: ÇÖZÜM İKİ DEVLETİN YAN YANA VAR OLMASINDAN GEÇMEKTEDİR

Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a da bir tebrik mesajı gönderdi. Mesajında KKTC’nin Kıbrıs Türk halkının egemenlik ve varoluş mücadelesinin en kıymetli tezahürü olduğunu ifade eden Erdoğan, Cumhuriyet’in adadaki Kıbrıs Türk varlığının ebedi teminatı olduğunu vurguladı. Erdoğan, Kıbrıs meselesinin çözümünün iki devletin yan yana var olmasından geçtiğini kaydetti.

Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Erdoğan, “Genel Kurulu’na hitabımda da bu yıl bir kez daha ifade ettiğim üzere, uluslararası toplum üzerine düşeni artık yapmalı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıyarak ülkenizle diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler tesis etmelidir” ifadelerini kullandı.

15 KASIM

15 Kasım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü. KKTC, 15 Kasım 1983'te Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisinin oy birliğiyle kabul ettiği Bağımsızlık Bildirgesi’yle ilan edildi. Cumhuriyetin kurucu cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk halkının lideri Rauf Raif Denktaş oldu.

KKTC’nin kuruluşu, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı’nın ardından adanın kuzeyinde 1975'te kurulan Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin bağımsız bir devlete dönüşmesiyle gerçekleşti. KKTC’yi bugüne kadar resmi olarak tanıyan tek ülke Türkiye.

KKTC’DE TÖRENLER DÜZENLENİYOR

KKTC’nin 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla başkent Lefkoşa başta olmak üzere ülke genelinde resmi törenler ve çeşitli kutlama programları düzenleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı