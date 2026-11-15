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Bursa'da 2012'de kaybolan çiftin cinayet dosyasında 11 şüpheliden 5'i tutuklandı

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Bursa'da 2012'de kaybolan Mehmet Şahinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı. Cinayet, üst çene kemiğinin eşleşmesiyle aydınlatılırken eşi Saime Şahinoğlu'na ait olduğu düşünülen 5 kemik parçası da bulundu.

Bursa'da 2012 yılında kaybolan Mehmet Şahinoğlu'nun ölümüne ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 2012 yılında kaybolan Mehmet Şahinoğlu ve Saime Şahinoğlu dosyasına ilişkin kapsamlı çalışma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında, 26 Şubat 2012'de kendisinden haber alınamayan Saime Şahinoğlu için kızının kayıp başvurusunda bulunduğu, aynı yılın ekim ayında ise Mehmet Şahinoğlu'nun şüpheli S.D. tarafından evlenme vaadiyle ikna edilerek İstanbul'a götürüldüğü ve 18 Ekim 2012'den itibaren kendisinden bir daha haber alınamadığı belirlendi.

Cinayet üst çene kemiğinin eşleşmesiyle aydınlatıldı

Kestel ilçesi Ümitalan mevkisinde 2015 yılında çıkan yangının ardından insan kemikleri bulunması üzerine jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma, 2022 yılında yeniden derinleştirilerek incelemeye alındı.

Bölgede yapılan çalışmalarda bulunan üst çene kemiği (maksilla) İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yapılan incelemede, bu parçanın Mehmet Şahinoğlu'na ait olduğu tespit edildi.

Araştırmalarda Mehmet Şahinoğlu'nun, Bursa'nın Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde şüphelilere ait villada öldürüldüğü ve cesedin bu bölgedeki bir araziye gömüldüğü, daha sonra ise şüphelilerin bu cesedi gömdükleri yerden çıkarıp Kestel ilçesi Ümitalan mevkisinde yakarak yok etmeye çalıştıkları belirlendi.

Teknik takip yapan ve HTS kayıtlarını inceleyen ekipler, olayla ilgili tespit edilen 12 şüpheliden 11'ini gözaltına aldı.

Tanık beyanı üzerine Saime Şahinoğlu'na ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulundu

Gözaltı işlemleri sürerken ortaya çıkan bir tanığın beyanı üzerine Ümitalan mevkisindeki mezarlıkta yer gösterme ve kazı çalışması gerçekleştirildi.

Mehmet Şahinoğlu'nun eşi Saime Şahinoğlu'nun cesedinin de aynı bölgede olabileceği değerlendirmesiyle yapılan kazıda, maktule ait olduğu düşünülen 5 parça kemik bulundu.

Bulunan kemikler incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden aralarında Mehmet Salih A, eşi Saadet A, iki oğlu Faruk A. ve Fatih A. ile akrabaları S.G'nin bulunduğu 5 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheliler C.A, S.İ, R.A, M.A, F.A. ve E.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 1 firari şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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