Trabzonspor Zenit'e farklı kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Hazırlık karşılaşmasında Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, Rusya Ligi takımlarından Zenit ile karşı karşıya geldi. St. Petersburg'daki Gazprom Arena'da oynanan mücadeleyi Rusya temsilcisi Zenit, 3-0'lık skorla kazandı.

AUGUSTO GOLÜNÜ ATTI, SEVİNMEDİ

Zenit, mücadelenin 13. dakikasında Trabzonspor'un eski futbolcusu Felipe Augusto ile 1-0 öne geçti. Yıldız isim, attığı golün ardından sevinç gösterisinde bulunmadı.

İKİNCİ YARIDA DA GOLLER DEVAM ETTİ

Zenit, 58. dakikada Ahmet Doğan Yıldırım'ın kendi kalesine attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Mücadelenin 75. dakikasında sahneye çıkan Alexander Sobolev, farkı 3'e çıkardı ve skoru ilan etti.