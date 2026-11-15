487 bin kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten bir an önce randevu alın

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Kimlik kartı ve sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlar, e-Devlet sistemi üzerinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün randevu hizmetine ulaşabiliyor. Böylece nüfus müdürlüklerine gitmeden önce yenileme başvurusu için uygun tarih ve saat belirlenebiliyor.

Vatandaşlar, e-Devlet'in yanı sıra randevu.nvi.gov.tr internet adresi veya Alo 199 Çağrı Merkezi üzerinden de randevu oluşturabiliyor.

Ancak e-Devlet üzerinden yalnızca randevu alınabiliyor. Kimlik kartı ve sürücü belgesi yenileme işlemlerinin tamamlanabilmesi için nüfus müdürlüklerine şahsen başvurulması gerekiyor.

487 BİN 596 BELGENİN SÜRESİ DOLUYOR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni tip kimlik kartları ve sürücü belgelerinin kullanımında 10 yılın geride kaldığını belirterek ilk düzenlenen belgelerin geçerlilik sürelerinin sona ermeye başladığını duyurdu.

Bakan Çiftçi'nin açıkladığı verilere göre, 2026 yılı sonuna kadar 112 bin 791 kimlik kartı ve 374 bin 805 sürücü belgesi olmak üzere toplam 487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerekiyor.

Çiftçi, vatandaşlardan belgelerinin üzerindeki geçerlilik tarihlerini kontrol etmelerini istedi.

E-DEVLET'TEN RANDEVU ALDIKTAN SONRA NE YAPILACAK?

Kimlik kartı veya sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşların öncelikle randevu oluşturması gerekiyor.

Randevunun ardından yenileme için belirlenen bedeller anlaşmalı bankalar, vergi daireleri, PTT veya dijital ödeme kanalları aracılığıyla yatırılabiliyor.

Ödeme işlemini tamamlayan vatandaşlar, randevu tarihinde nüfus müdürlüklerine başvurarak belgelerinin yenilenmesini sağlayabiliyor.

Başvurunun ardından hazırlanan yeni kimlik kartları ve sürücü belgeleri, vatandaşların belirttiği adreslere teslim ediliyor.

KİMLİK KARTLARINDA 10 YILLIK SÜREYE DİKKAT

Yeni tip kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıl olarak uygulanıyor. Sürücü belgelerinde ise bu süre belge sınıfına göre 5 veya 10 yıl arasında değişiyor.

Bu nedenle 2016 yılında düzenlenen ilk yeni tip kimlik kartları ile bazı sürücü belgelerinin geçerlilik süreleri 2026 yılı içerisinde sona eriyor.

Bakanlık, vatandaşların yalnızca belgelerinin düzenlenme tarihine değil, üzerlerinde belirtilen son geçerlilik tarihine de dikkat etmeleri gerektiğini vurguluyor.

SÜRESİ DOLAN BELGELER GEÇERSİZ HALE GELECEK

İçişleri Bakanı Çiftçi, geçerlilik süresi dolan kimlik kartları ve sürücü belgelerinin kullanılamayacağını belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu.

Çiftçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Süresi sona eren kimlik kartları ve sürücü belgeleri geçersiz hale geleceğinden, kıymetli vatandaşlarımızın resmi işlemlerinde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına yenileme işlemlerini zamanında yapmaları önem arz etmektedir."

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN SON GÜN UYARISI

Kimlik kartı ve sürücü belgesi yenileme işlemlerinin zamanında tamamlanması gerektiğini belirten Bakan Çiftçi, vatandaşlara çağrısını yineledi.

Çiftçi, "Vatandaşlarımızdan, belgelerinin geçerlilik tarihlerini kontrol etmelerini ve işlemlerini son güne bırakmamalarını önemle rica ediyorum." dedi.