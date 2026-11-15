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ASELSAN'ın Ejderha'sı gücünü gösterdi! 51 dronu saniyeler içinde etkisiz hale getirdi

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ASELSAN'ın Ejderha'sı gücünü gösterdi! 51 dronu saniyeler içinde etkisiz hale getirdi Haber Videosunu İzle
ASELSAN'ın Ejderha'sı gücünü gösterdi! 51 dronu saniyeler içinde etkisiz hale getirdi
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Türk savunma sanayisinin önemli kuruluşlarından ASELSAN tarafından geliştirilen Ejderha elektromanyetik silah sistemi, gerçekleştirilen gösterimde dikkat çekici bir başarıya imza attı. Sistem, 51 dronu saniyeler içinde etkisiz hale getirerek insansız hava araçlarına karşı sahip olduğu kabiliyeti gözler önüne serdi.

  • ASELSAN'ın geliştirdiği Ejderha elektromanyetik silah sistemi, bir gösterimde aynı anda hedef alınan 51 dronu saniyeler içinde etkisiz hale getirdi.
  • Ejderha, fiziksel mühimmat kullanmadan yüksek güçlü elektromanyetik enerjiyle dronların elektronik sistemlerini etkileyerek görevlerini sürdürmelerini engelliyor.
  • Sistem, sürü halinde hareket eden çok sayıda insansız hava aracına kısa sürede müdahale edebilme kabiliyetiyle öne çıkıyor.

ASELSAN'ın geliştirdiği Ejderha elektromanyetik silah sistemi, çok sayıda insansız hava aracına karşı gerçekleştirilen gösterimde gücünü ortaya koydu.

Paylaşılan bilgilere göre sistem, aynı anda hedef alınan 51 dronu saniyeler içerisinde etkisiz hale getirdi. Gösterim, özellikle sürü halinde hareket eden insansız hava araçlarına karşı geliştirilen savunma teknolojilerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

ELEKTROMANYETİK TEKNOLOJİYLE MÜDAHALE EDİYOR

Ejderha, geleneksel hava savunma sistemlerinden farklı olarak elektromanyetik teknoloji kullanıyor. Yüksek güçlü elektromanyetik enerjiyle hedeflerin elektronik sistemlerini etkileyen bu tür silahlar, insansız hava araçlarının görevlerini sürdürememesini amaçlıyor.

Bu teknoloji, dronlara karşı fiziksel mühimmat kullanmadan müdahale edilmesine imkân sağlaması bakımından önem taşıyor.

DRON SÜRÜLERİNE KARŞI YENİ SAVUNMA KABİLİYETİ

Son yıllarda savaş alanlarında insansız hava araçlarının yaygınlaşması, özellikle çok sayıda dronun eş zamanlı kullanıldığı saldırılara karşı yeni savunma sistemlerine duyulan ihtiyacı artırdı.

ASELSAN'ın Ejderha sistemi de bu alandaki çalışmalar arasında yer alıyor. Birden fazla hedefe kısa sürede müdahale edebilme kabiliyeti, sistemin öne çıkan özelliklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNDE DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

ASELSAN'ın elektromanyetik silah teknolojileri alanındaki çalışmaları, Türkiye'nin insansız hava araçlarına karşı savunma kapasitesini geliştirmeyi hedefliyor.

Ejderha'nın 51 dronu saniyeler içinde etkisiz hale getirdiği gösterim, bu alandaki teknolojik çalışmaların ulaştığı noktayı ortaya koydu. Sistemin operasyonel kullanımına ve farklı koşullardaki performansına ilişkin ayrıntılar ise ayrıca önem taşıyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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