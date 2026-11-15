Milei'nin şovları tartışılırken Arjantin'in borcu 532 milyar dolara ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin sıra dışı çıkışları ve ekonomi politikaları tartışılmaya devam ederken ülkenin kamu borcuna ilişkin çarpıcı rakamlar ortaya çıktı. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 2026 yılı tahminlerine göre Arjantin'in genel kamu borcu yaklaşık 532 milyar dolara ulaşırken borcun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı yüzde 69,3 olarak hesaplandı. Milei yönetiminin sert kemer sıkma politikalarıyla ekonomiyi toparlama hedefi, yüksek enflasyon ve büyümedeki yavaşlama nedeniyle tartışılmaya devam ediyor.

KAMU BORCU 532 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNDE

IMF'nin Ekim 2026 Dünya Ekonomik Görünüm verilerine göre Arjantin'in GSYH'sinin bu yıl yaklaşık 768,2 milyar dolar olması bekleniyor. Genel kamu borcunun milli gelire oranı ise yüzde 69,3 düzeyinde tahmin ediliyor.

Bu iki verinin birlikte değerlendirilmesi, ülkenin toplam kamu borcunun yaklaşık 532 milyar dolara karşılık geldiğini gösteriyor.

Ancak söz konusu rakam yıl sonuna ilişkin bir tahmin niteliği taşıyor. Dolayısıyla 532 milyar doların kesinleşmiş yıl sonu borç tutarı veya tarihî rekor olduğu henüz söylenemiyor.

MİLEİ DÖNEMİNDE BORÇTA BÜYÜK SIÇRAMA

Aralık 2023'te göreve başlayan Javier Milei'nin ilk yılında Arjantin'in dolar cinsinden federal kamu borcu önemli ölçüde arttı.

IMF verilerine göre 2023 sonunda 367,9 milyar dolar olan brüt federal borç, 2024 sonunda 478,7 milyar dolara yükseldi. Böylece bir yıldaki artış yaklaşık 110,8 milyar doları buldu.

Bununla birlikte borcun milli gelire oranında farklı bir tablo ortaya çıktı. 2023 sonunda çok yüksek seviyelerde bulunan borç/GSYH oranı, sonraki dönemde geriledi. Bu nedenle yalnızca dolar cinsinden borç tutarındaki artışı esas alarak ülkenin borç yükünün aynı ölçüde ağırlaştığını söylemek doğru değil.

ENFLASYON VE BÜYÜME EKONOMİNİN TEMEL SINAVI

Milei yönetimi, kamu harcamalarını azaltmayı ve bütçe disiplinini sağlamayı ekonomi programının merkezine yerleştirdi. Ancak uygulanan politikaların halkın alım gücü, istihdam ve ekonomik faaliyet üzerindeki etkileri tartışma konusu olmaya devam ediyor.

IMF'nin Ekim 2026 tahminlerine göre Arjantin ekonomisinin bu yıl yüzde 2,1 büyümesi bekleniyor. Ortalama yıllık enflasyon tahmini ise yüzde 32,5 seviyesinde bulunuyor.

Bu rakamlar, ülkenin yüksek enflasyonla mücadele etmeyi sürdürdüğünü gösterirken 2026 yılının tamamı için ekonomik küçülme yaşandığı iddiasını desteklemiyor.

EKONOMİ POLİTİKALARININ SONUÇLARI TARTIŞILIYOR

Sert söylemleri, alışılmışın dışındaki siyasi üslubu ve radikal ekonomik reformlarıyla tanınan Milei, devletin ekonomideki rolünü küçültmeyi savunuyor.

Hükümet, kamu harcamalarındaki kesintileri ve mali disiplini ekonomik istikrar için gerekli görürken uygulanan programın sosyal maliyetleri eleştirilerin odağında bulunuyor.

IMF'nin 2026 yılı için yüzde 0,4 oranında bütçe fazlası öngörmesi, kamu maliyesindeki toparlanma hedefinin bazı sonuçlar verdiğine işaret ediyor. Buna karşılık yüksek enflasyon ve büyümenin sınırlı kalması, Arjantin ekonomisinin önündeki önemli sorunlar arasında yer alıyor.

Milei yönetiminin ekonomik performansı değerlendirilirken hem dolar cinsinden borç miktarındaki değişim hem de borcun milli gelire oranındaki gerileme dikkat çekiyor.