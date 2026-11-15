Futbolun unutulmaz ismi kebapçı oldu! Fiyatları görenler şokta

Futbolun unutulmaz ismi kebapçı oldu! Fiyatları görenler şoktaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş'ın unutulmaz kaptanlarından İbrahim Üzülmez, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinin ardından restoran işletmeciliğine adım attı. İstanbul Bostancı'da kebap restoranı açan eski futbolcunun menüsündeki fiyatlar dikkat çekti. Özellikle iki kişilik kebap tavasının 2 bin 700 liradan satılması farklı yorumlara neden oldu.
- Beşiktaş'ın eski kaptanı İbrahim Üzülmez, İstanbul'un Bostancı semtinde Şubat 2026'da hizmete giren Pergeli adlı kebap restoranını açtı.
- Restoranda iki kişilik Pergeli tava 2 bin 700 lira, Antep lahmacunu 230 lira ve vişneli ekmek kadayıfı 350 liradan satılıyor.
- İbrahim Üzülmez 2011 yılında aktif futbolculuğu bırakmış, ardından Elazığspor, Gençlerbirliği, Bursaspor ve Ankaragücü gibi kulüplerde teknik direktörlük yapmıştı.
Türk futbolunun tanınmış isimlerinden İbrahim Üzülmez, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Uzun yıllar Beşiktaş forması giyen ve siyah-beyazlı takımın kaptanlığını yapan Üzülmez, futbolculuk ve teknik direktörlük dönemlerinin ardından gastronomi sektörüne yöneldi.
İstanbul'un Bostancı semtinde Pergeli isimli kebap restoranını açan eski futbolcu, bu kez yeşil sahalardaki performansıyla değil, işletmeciliğiyle dikkat çekti. Şubat 2026'da hizmet vermeye başlayan restoranda kebap, lahmacun ve geleneksel Türk mutfağından çeşitli lezzetler müşterilere sunuluyor.
Üzülmez'in restoranı, eski futbolcuyu yakından tanıyan taraftarların da ilgisini çekiyor. Mekana gelen bazı müşteriler, Beşiktaş'ın eski kaptanıyla hatıra fotoğrafı çektiriyor.
2 KİŞİLİK TABAĞIN FİYATI 2 BİN 700 LİRA
İbrahim Üzülmez'in restoranındaki fiyatlar, bir içerik üreticisinin yaptığı paylaşımın ardından dikkat çekti. Özellikle menüde yer alan iki kişilik Pergeli tavanın fiyatı farklı değerlendirmelere neden oldu. Restoranda Antep lahmacunu 230 liradan satılırken, iki kişilik Pergeli tava için 2 bin 700 lira fiyat belirlendiği görüldü. Tatlı seçenekleri arasında bulunan vişneli ekmek kadayıfının fiyatı ise 350 lira olarak aktarıldı. Fiyatları değerlendiren bazı müşteriler rakamları yüksek bulurken, bazıları ise restoranın sunduğu ürünler açısından normal karşıladı.
FUTBOLU 2011 YILINDA BIRAKMIŞTI
Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giyen ve kaptanlığıyla taraftarların hafızasında yer edinen İbrahim Üzülmez, 2011 yılında aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı. Futbolu bıraktığı dönemde farklı kulüplerden teklifler aldığını açıklayan Üzülmez, kariyerine teknik direktör olarak devam etmek istediğini belirtmişti.
BİRÇOK TAKIMI ÇALIŞTIRDI, ŞİMDİ RESTORAN İŞLETİYOR
Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe yönelen İbrahim Üzülmez, Elazığspor, Gençlerbirliği, Gaziantep, Çaykur Rizespor, Bursaspor, Ankaragücü, Eyüpspor, Pendikspor ve Iğdır FK gibi kulüplerde görev yaptı.
Yıllarca futbol dünyasının içerisinde yer alan eski kaptan, şimdi ise İstanbul'da açtığı restoranla farklı bir sektörde faaliyet gösteriyor. Üzülmez'in yeni işi kadar restoranındaki menü fiyatları da dikkat çekiyor.